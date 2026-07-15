Enfermeras de Elsa Aguirre revelan los últimos momentos de la diva del cine de oro

La partida de la actriz Elsa Aguirre, una de las últimas divas del Cine de Oro mexicano perdió la vida a los 95 años de edad en Cuernavaca, Morelos. La noticia generó sorpresa dentro de la industria del cine, sin embargo, las enfermeras de la aclamada actriz han compartido como fueron los últimos momentos de la diva.

Las emotivas declaraciones de las enfermeras han generado tranquilidad entre los seguidores de la aclamada actriz. Esto debido a que las encargadas de velar por la salud de la diva compartieron declaraciones sobre cómo transcurrieron los últimos momentos de Elsa Aguirre.

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¿Cómo fueron los últimos momentos de Elsa Aguirre?

Las cuidadoras de la diva confirmaron que Elsa Aguirre falleció de manera tranquila durante la madrugada en su residencia de Cuernavaca a causa de un paro cardiorrespiratorio. Las enfermeras comentaron que la actriz se encontraba acompañada de sus seres queridos al momento de su partida.

"Ella murió muy tranquila, estuvo tranquila y acompañada de sus seres queridos, incluyendo a nosotras", revelaron de manera unánime además, destacaron que su partida ocurrió mientras la actriz dormía, sin ningún tipo de sufrimiento físico.

Hasta sus últimos suspiros, la actriz mantuvo la lucidez y el espíritu pacífico que la caracterizaban. Durante sus últimos años de vida, Aguirre mantenía una estricta disciplina espiritual que se encontraba basada en el vegetarianismo, realizar yoga y baños de agua helada, hábitos que sus cuidadoras vigilaban con respeto y cuidado.

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