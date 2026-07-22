¿Jim Parsons regresará como Sheldon Cooper? El actor responde y sorprende a los fans

Mientras el universo de The Big Bang Theory continúa expandiéndose con nuevas producciones, Jim Parsons dejó claro que no tiene planes de volver a interpretar a Sheldon Cooper. El actor, quien dio vida al icónico científico durante 12 temporadas y posteriormente participó en Young Sheldon, aseguró que esa etapa de su vida quedó definitivamente atrás.

Durante una entrevista en el pódcast All Out with Jon Dean, el ganador del Emmy explicó que, aunque recuerda con cariño la serie que lo llevó al estrellato, la experiencia también estuvo marcada por una intensa presión que hoy no desea volver a vivir.

Jim Parsons recuerda el costo emocional del éxito

El actor confesó que, mientras protagonizaba The Big Bang Theory, atravesó momentos de gran estrés, a pesar del enorme éxito que alcanzó la producción.

Parsons explicó que sentía una constante presión por mantener el nivel de exigencia que demandaba la serie y llegó a creer que todo lo bueno que ocurría en su carrera dependía únicamente de trabajar sin descanso. Con el paso de los años, reconoció que esa dinámica terminó afectando su bienestar emocional.

Por ello, fue contundente al asegurar que no volvería a interpretar a Sheldon Cooper, incluso si recibiera una oferta millonaria, ya que no desea regresar a un periodo que calificó como emocionalmente agotador.

Una relación distinta con Sheldon Cooper

Aunque descartó volver al personaje, Jim Parsons reconoció que con el tiempo ha aprendido a ver a Sheldon Cooper desde una perspectiva mucho más saludable.

El actor señaló que entiende por qué muchas personas continúan identificándolo con el científico de Pasadena, pero considera que su relación con ese papel ha evolucionado y ahora puede recordarlo con mayor tranquilidad y agradecimiento.

El universo de The Big Bang Theory sigue creciendo

Las declaraciones de Jim Parsons llegan en un momento en que la franquicia vive una nueva etapa. Tras el éxito de Young Sheldon, la historia continúa con Georgie & Mandy's First Marriage, mientras que Stuart Fails to Save the Universe se estrenará el próximo 23 de julio en HBO.

A pesar del entusiasmo de los seguidores por un posible regreso del elenco original, las palabras de Parsons dejan claro que Sheldon Cooper permanecerá como uno de los personajes más importantes de su carrera, pero también como un capítulo definitivamente cerrado.