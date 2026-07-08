Animalistas explotan contra Pedro Sola tras sus polémicas declaraciones sobre los perritos

Tras las fuertes declaraciones de Pedro Sola, el conductor nuevamente se encuentra en el centro de la polémica, pues en la emisión del pasado lunes de ‘Ventaneando’, reveló que tuvo una diferencia con una trabajadora, luego comentó que no le gusta ver perros en lugares públicos.

“Mónica Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el super, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Las que llevan tres (perros) en una carriola, dan ganas de darles un balazo a los dueños”

Luego de sus palabras, el video se hizo viral en las redes sociales, por lo que muchos activistas y cuidadores de animales respondieron, incluso pidieron un castigo para el programa.

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Animalistas reaccionaron a las palabras de Pedro Sola

En cuestión de horas, varios animalistas hicieron diferentes comentarios en redes sociales, donde le recordaron al conductor de televisión que la violencia no es el camino.

Uno de los mensajes más fuertes por las declaraciones de Pedro Sola fue el de la Fundación Cuenta Conmigo, quien por medio de la plataforma de X, publicó lo siguiente.

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“¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar! Repudiamos los comentarios hechos por #PedroSola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría ‘envenenar perros’ Los animales merecen respeto y protección en todo momento”

A su publicación, se sumó las declaraciones de Orlando Alemán, quien es el fundador de Huellitas Alemán, refugio que se encuentra en la Ciudad de Cancún.

“Por culpa de comentarios como los tuyos que miles de personas, que ven tu programa, las personas cometen ese tipo de crueldad animal; se me hace lamentable, denigrante y sobre todo mezquino que tú con tu audiencia incites al odio animal cuando en México miles de perritos son sacrificados, miles son maltratados por imbé… como tú”

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