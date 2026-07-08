Onda Tropical 16 dejará lluvias, calor de hasta 40°C y fuertes vientos en Quintana Roo

Con un pronóstico de temperaturas entre 35 y 40 grados Celsius, lluvias de hasta 50 milímetros y vientos de 60 kilómetros por hora, la Onda Tropical 16 que actualmente se ubica sobre la Península de Yucatán y el sureste de México ocasionará precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó para esta mitad de semana cielos nublados, ambiente caluroso e intervalos de lluvias intensas en algunos puntos. Además, se esperan descargas eléctricas y oleaje elevado de hasta dos metros en las costas del Caribe mexicano.

Las autoridades emitieron avisos preventivos ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos adversos en la entidad. De acuerdo con las imágenes satelitales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), extensas zonas nubosas cubren el país, principalmente estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Puebla, donde se registran precipitaciones fuertes.

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Durante el martes, Cancún presentó condiciones cálidas y cielo parcialmente cubierto; sin embargo, para este miércoles se prevé la presencia de chubascos que podrían generar acumulación de agua en algunos sectores.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) pronosticó las condiciones para los 11 municipios de Quintana Roo. Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Benito Juárez registrarán los valores más altos, con máximas de 36 a 38 grados Celsius y sensaciones térmicas de hasta 41 grados.

En Playa del Carmen, Tulum, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Bacalar se estiman temperaturas entre 33 y 36 grados, con sensaciones cercanas a los 38 grados. Para Cozumel se prevén máximas de 34 grados, además de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y aumento en el nivel del mar.

En la ciudad, habitantes fueron observados utilizando sombrillas para protegerse de la radiación solar, además de ropa ligera ante las condiciones calurosas registradas durante la jornada.

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Ante este escenario, las autoridades recomendaron asegurar láminas y objetos que puedan desprenderse por los vientos, así como mantener libres las coladeras y registros para facilitar el desalojo del agua y reducir riesgos de encharcamientos.

Hasta el momento, el monitoreo meteorológico nacional no reportó la formación de algún sistema tropical con potencial de convertirse en huracán en el Atlántico, donde las condiciones permanecen estables según las imágenes satelitales recientes.