Disney sorprende en D23: anuncian ‘Toy Story 5’, ‘Frozen 3’, ‘Zootopia 3’, "Coco 2" y más estrenos

El universo de Disney volvió a reunir a miles de seguidores en D23: The Ultimate Disney Fan Event, donde se dieron a conocer nuevos proyectos, adelantos y fechas de estreno. La presentación reunió producciones de cine, televisión, streaming y teatro, con anuncios para los próximos años.

Durante el espectáculo realizado en el Honda Center, los asistentes pudieron conocer avances de algunas de las franquicias más populares de la compañía. La jornada incluyó apariciones de estrellas, material exclusivo y novedades de Disney Entertainment.

Pixar prepara nuevas aventuras

Uno de los segmentos más esperados fue el de Pixar, que confirmó novedades de varias de sus películas. Entre ellas destacó ‘Toy Story 5’, además de la presentación de nuevo material de ‘Los Increíbles 3’, cuyo estreno está previsto para junio de 2028.

La compañía también reveló detalles de ‘Coco 2’, producción que volverá a contar con Miguel, ahora como adolescente. El proyecto reunirá nuevamente a integrantes del equipo creativo de la primera película y llegará a los cines en noviembre de 2029.

Pixar también trabaja en ‘Ghost Market’, una historia ambientada en un pequeño mercado hawaiano habitado por espíritus, así como en ‘Gatto’, película situada en Venecia que seguirá las aventuras de un gato llamado Nero. Ambas producciones tienen previsto llegar a los cines en 2028 y 2027, respectivamente.

Marvel acelera sus próximos proyectos

En el apartado de Marvel Studios, el público recibió un adelanto de ‘VisionQuest’, nueva serie que llegará a Disney+ el 13 de octubre de 2026. La producción continuará la historia iniciada con ‘WandaVision’ y ‘Agatha en todas partes’.

Otro de los grandes momentos ocurrió con ‘Avengers: Doomsday’, película que tiene programado su estreno para el 17 de diciembre de 2026. El proyecto reunirá a personajes de distintos universos frente a una amenaza que pondrá en riesgo su existencia.

La presentación también incluyó novedades sobre ‘X-Men’, cinta que continúa en desarrollo y que tiene previsto su lanzamiento en mayo de 2028. Además, se mostró material de ‘Marvel’s Wolverine’, videojuego que llegará a PlayStation 5 el 15 de septiembre.

Star Wars también tendrá nuevas historias

Lucasfilm aprovechó el encuentro para mostrar el tráiler de la segunda temporada de ‘Ahsoka’, que llegará a Disney+ el 20 de enero de 2027. La historia continuará siguiendo a Ahsoka Tano y Sabine Wren mientras enfrentan nuevos peligros.

También se presentó ‘Star Wars: Starfighter’, una nueva aventura cinematográfica dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling. La película tiene previsto su estreno en mayo de 2027.

Disney Animation confirma ‘Zootopia 3’ y más

Las novedades de Disney Animation incluyeron una noticia que sorprendió a los asistentes: ‘Zootopia 3’ ya se encuentra oficialmente en desarrollo, aunque todavía no tiene una fecha de estreno anunciada.

El estudio también presentó ‘Clay’, una nueva película animada ambientada en un bosque mágico, y dio detalles de ‘Hechizo: Bienvenidos a Hexed’, una historia de magia protagonizada por una adolescente que descubre poderes secretos.

Para cerrar esta parte del evento, ‘Frozen 3’ tuvo un momento especial con Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad. La nueva entrega llegará a los cines en noviembre de 2027 y mostrará una nueva aventura de Anna, Elsa, Kristoff y Olaf.

Más novedades de Disney+

El evento también dejó anuncios para la plataforma Disney+. Entre ellos se encuentra una nueva serie de ‘Kingdom Hearts’, inspirada en la popular franquicia de videojuegos y desarrollada en colaboración con Square Enix.

Además, la tercera temporada de ‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’ llegará a Disney+ el 20 de noviembre de 2026, mientras que ‘León’, una producción de National Geographic basada en años de seguimiento a una manada de leones, se estrenará el 20 de agosto.

Por otra parte, ‘Camp Rock 3’ ya está disponible en Disney+, con la participación de Joe, Nick y Kevin Jonas junto a una nueva generación de protagonistas.

El regreso de ‘Lilo & Stitch’

Entre los anuncios de Disney Entertainment también destacó ‘Lilo & Stitch 2’, secuela de la película de acción real que recaudó más de mil millones de dólares en 2025.

La producción comenzará a filmarse en Hawái a finales de este año bajo la dirección de Chris Sanders, cocreador y director de la cinta animada original. Su estreno exclusivo en cines está programado para mayo de 2028.

‘Bluey’ llegará a los cines

Los seguidores de Bluey también recibieron una sorpresa durante D23 con el primer tráiler y póster de ‘Bluey: La película’. La historia llevará a la popular perrita y a su familia a una nueva aventura.

La cinta será una producción animada con imágenes generadas por computadora y llegará exclusivamente a los cines en agosto de 2027. Joe Brumm, creador de la serie, estará al frente de la película.

Disney amplía su universo de entretenimiento

El encuentro también incluyó anuncios fuera del cine y la televisión. Disney Theatrical Group confirmó que su adaptación teatral de ‘El gran showman’ llegará al West End de Londres durante la primavera de 2027, después de una temporada con localidades agotadas en Bristol.

Además, Disney y Fórmula 1 ampliaron hasta 2028 su colaboración ‘Acelerando la magia’, mientras que Mundo Pixar anunció su primera gira por Estados Unidos a partir de 2027.

Con una agenda que abarca cine, streaming, videojuegos y espectáculos en vivo, D23 2026 dejó claro que Disney mantiene en marcha una amplia lista de proyectos para los próximos años, con nuevas historias y continuaciones de algunas de sus franquicias más reconocidas.