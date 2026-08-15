Un motociclista resultó lesionado luego de perder el control de su unidad al intentar evitar ser impactado por otra motocicleta, en calles de la colonia Tila, en Ciudad del Carmen. El accidente ocurrió sobre el cruce de la calle 35 con 42, frente al parque Tila, donde Javier se desplazaba a bordo de una motoneta con dirección hacia su domicilio.

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De acuerdo con su propio testimonio, mientras circulaba por la zona, otra motocicleta le cerró repentinamente el paso, por lo que realizó una maniobra para esquivar la colisión. Sin embargo, al volantear perdió el control y terminó cayendo sobre el pavimento. El motociclista sufrió lesiones en un brazo y una pierna, por lo que su hermano, quien llegó momentos después al sitio, solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para valorar al lesionado y, tras realizarle una revisión, determinaron que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital. Los socorristas le colocaron un vendaje y posteriormente lo auxiliaron para trasladarse hasta su domicilio.

Motociclista resulta lesionado tras caer al evitar choque en la colonia Tila / Especial

Por su parte, peritos y agentes de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar los datos correspondientes. Finalmente, las autoridades se retiraron del lugar una vez que la situación quedó controlada, sin que se registraran mayores complicaciones.