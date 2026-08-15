Nicole Guzmán “Lady Therian” vs Elisa “La Yuca” en La Madre de Todas las Batallas en Mérida: Conoce a las influencers que subirán al ring

Mérida se prepara para una jornada de box, freestyle, batallas de rap y entretenimiento con la tercera edición de La Madre de Todas las Batallas, evento que se realizará este sábado 15 de agosto de 2026 en el Parque de Beisbol Kukulcán.

La función reunirá a creadores de contenido, personalidades del mundo urbano y figuras de internet, quienes protagonizarán distintos enfrentamientos ante la expectativa de sus seguidores.

Uno de los combates que más ha llamado la atención es el que enfrentará a Nicole Guzmán, conocida en redes sociales como “Lady Therian”, contra la creadora de contenido yucateca Elisa “La Yuca”.

¿Quién es Nicole Guzmán “Lady Therian”?

Nicole Guzmán, conocida como “Lady Therian”, es una joven originaria de la Ciudad de México que actualmente radica en Mérida, Yucatán.

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Su nombre comenzó a generar mayor interés en redes sociales desde febrero, luego de su participación en una protesta realizada en Mérida, situación que despertó la curiosidad de usuarios sobre quién es la joven que comenzó a ser identificada con el apodo de “Lady Therian”.

De acuerdo con el contenido que comparte en sus redes sociales, Nicole es aficionada a viajar, hacer ejercicio, las compras, la comida y los animales.

En sus plataformas también ha compartido fotografías y videos de algunos de sus viajes, entre ellos destinos como Colorado, Madrid y Barcelona, además de publicaciones relacionadas con su vida cotidiana.

Ahora, “Lady Therian” dejará por un momento las redes sociales para subir al ring y enfrentarse a Elisa “La Yuca” durante La Madre de Todas las Batallas.

¿Quién es Elisa “La Yuca”?

Elisa Espinosa, conocida en redes sociales como “Elisa La Yuca”, es una influencer yucateca de 18 años que ha ganado notoriedad principalmente por sus videos y diversas controversias que han circulado en redes sociales.

Parte de su contenido está relacionado con videos de entretenimiento y humor, en los que también han participado otros creadores de contenido locales, principalmente de Kanasín.

Sus publicaciones han conseguido miles de reproducciones en plataformas como TikTok e Instagram, aunque también ha recibido críticas por algunas de sus acciones y declaraciones.

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Las polémicas de Elisa La Yuca

Una de las situaciones que enfrentó ocurrió en 2025, cuando Elisa La Yuca denunció ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán ser víctima de violencia y acoso digital, luego de recibir amenazas relacionadas con la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento.

También protagonizó una polémica por comentarios negativos sobre Campeche, los cuales generaron una ola de críticas entre habitantes de ese estado e incluso versiones sobre una posible prohibición de ingreso a la entidad.

Otra controversia surgió a raíz de un video en el que usuarios la acusaron de espantar flamencos en la ría de Sisal, situación que generó críticas y trascendió a medios de comunicación fuera de Yucatán.

Lady Therian vs. La Yuca: ¿cuándo es la pelea?

El enfrentamiento entre Nicole Guzmán “Lady Therian” y Elisa “La Yuca” forma parte de la cartelera de la tercera edición de La Madre de Todas las Batallas.

El evento se llevará a cabo este sábado 15 de agosto de 2026 en el Parque de Beisbol Kukulcán de Mérida, con una cartelera que combinará combates, freestyle, batallas de rap y entretenimiento.

La pelea ha generado expectativa entre los seguidores de ambas creadoras, quienes podrán verlas enfrentarse fuera del terreno habitual de las redes sociales y dentro del ring.