Por esta razón deberías pintar las paredes de tu hogar de azul, según el Feng Shui

Mucho se ha hablado respecto a la importancia que el Feng Shui ha sumado en los últimos años, sobre todo, entre las nuevas generaciones gracias a la relación de esta disciplina con cuestiones energéticas. Bajo este contexto, expertos en la materia han recomendado en más de una ocasión pintar las paredes de tu hogar de color azul.

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Atrás ha quedado el deseo de muchas personas porque su casa sea totalmente blanca, pues si bien esto refleja elegancia, la realidad es que dicha tonalidad también puede significar ciertos altercados para el Feng Shui. Por ello, esta disciplina ha dado a conocer que lo mejor para tu hogar es el color azul. ¿Por qué?

Feng Shui: ¿Por qué debes pintar tu casa de color azul?

Diana Quan, experta y autora de El Paraíso Es Tu Casa en el Feng Shui, menciona que esta disciplina tiende a estimular la dopamina; es decir, la hormona del placer. Ante ello, un elemento significativo puede ser el cambio en el color de las paredes de tu hogar, y es precisamente ahí en donde entra el color azul por encima del blanco.

Del mismo modo, la Inteligencia Artificial Google Gemini menciona que el color azul en el hogar representa el elemento del agua, el cual, entre otras cosas, se relaciona con la fluidez de energía, la abundancia personal, la serenidad y la calma, factores que atribuyen la necesidad de tener esta tonalidad en tu espacio más personal.

Del mismo modo, la IA menciona que este color es perfecto no solo para los dormitorios, sino también para salones y, en esencia, es de los favoritos de los niños. Por tal motivo, entre sus características destaca su propuesta de relajación, la concentración que brinda y, finalmente, su sentido de creatividad. Expertos en el Feng Shui mencionan que la presencia tanto de flores como de plantas al interior del hogar son vitales, pues se consideran fuentes de energía y de vida. Ante ello, es preciso que siempre las mantengas cuidadas, pues una planta marchita puede generar un evento totalmente contrario.