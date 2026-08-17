La maldición de ‘Ice Princess’: mueren sus dos protagonistas; ¿En qué películas participó Hayden Panettiere?

La película Ice Princess, uno de los títulos juveniles más recordados de Disney de mediados de los 2000, vuelve a estar en el centro de la conversación tras la muerte de Hayden Panettiere, ocurrida a los 36 años. La actriz interpretó a Gen Harwood, la joven patinadora que comenzó como rival de Casey Carlyle, personaje de Michelle Trachtenberg, y que terminó convirtiéndose en su amiga.

La noticia resulta todavía más dolorosa para los seguidores de la cinta porque Panettiere es la segunda de sus dos protagonistas principales que fallece. Michelle Trachtenberg murió el 26 de febrero de 2025, a los 39 años, y posteriormente la oficina del médico forense de Nueva York determinó que la causa fueron complicaciones derivadas de la diabetes mellitus.

Estrenada en 2005, Ice Princess seguía a Casey Carlyle, una estudiante que descubre su talento para el patinaje artístico y decide perseguir su sueño pese a las dudas de su madre. Panettiere daba vida a Gen, una de las figuras más destacadas del equipo y, al principio, una de las principales competidoras de Casey.

Tras conocerse el fallecimiento de Panettiere, las redes sociales recuperaron escenas y recuerdos de la producción. La coincidencia de las muertes de las dos jóvenes actrices ha provocado mensajes de tristeza entre quienes crecieron viendo la cinta y ahora recuerdan a sus protagonistas como parte de una generación que marcó el cine juvenil.

Las películas más recordadas de Hayden Panettiere

La carrera cinematográfica de Hayden Panettiere comenzó cuando era apenas una niña y se extendió durante décadas. Además de Ice Princess, participó en películas de distintos géneros, prestó su voz a personajes animados y formó parte de una de las franquicias de terror más conocidas de los últimos años.

Entre sus principales películas se encuentran:

Bichos: Una aventura en miniatura ( A Bug's Life , 1998): prestó su voz a Dot.

prestó su voz a Dot. Remember the Titans (2000): interpretó a Sheryl Yoast, uno de sus primeros papeles cinematográficos importantes.

interpretó a Sheryl Yoast, uno de sus primeros papeles cinematográficos importantes. Dinosaurio ( Dinosaur , 2000): dio voz a Suri.

dio voz a Suri. Joe Somebody (2001): interpretó a Natalie Scheffer.

interpretó a Natalie Scheffer. Raising Helen (2004): apareció como Audrey Davis.

apareció como Audrey Davis. Tiger Cruise (2004): protagonizó esta producción de Disney Channel.

protagonizó esta producción de Disney Channel. Racing Stripes (2005): interpretó a Channing Walsh.

interpretó a Channing Walsh. Ice Princess (2005): dio vida a Gennifer “Gen” Harwood.

dio vida a Gennifer “Gen” Harwood. Bring It On: All or Nothing (2006): interpretó a Britney Allen.

interpretó a Britney Allen. I Love You, Beth Cooper (2009): fue Beth Cooper, uno de sus papeles juveniles más conocidos.

fue Beth Cooper, uno de sus papeles juveniles más conocidos. Scream 4 (2011): interpretó a Kirby Reed, personaje que se convirtió en uno de los favoritos de la franquicia.

interpretó a Kirby Reed, personaje que se convirtió en uno de los favoritos de la franquicia. Alpha and Omega (2010): prestó su voz a Kate.

prestó su voz a Kate. Hoodwinked Too! Hood vs. Evil (2011): dio voz a Red Puckett.

dio voz a Red Puckett. Custody (2016): compartió créditos con Viola Davis.

compartió créditos con Viola Davis. Scream VI (2023): regresó como Kirby Reed.

regresó como Kirby Reed. Amber Alert (2024): protagonizó el thriller como Jacqueline “Jaq” Dana.

protagonizó el thriller como Jacqueline “Jaq” Dana. Sleepwalker (2026): fue su último trabajo cinematográfico, de acuerdo con los reportes sobre su trayectoria.

Aunque su filmografía incluye numerosos títulos, Panettiere también alcanzó enorme popularidad en televisión. Su papel de Claire Bennet en Heroes la convirtió en una estrella internacional, mientras que posteriormente interpretó a Juliette Barnes en Nashville, actuación por la que recibió dos nominaciones al Globo de Oro.

La muerte de Hayden Panettiere deja así una particular coincidencia alrededor de Ice Princess: más de dos décadas después de su estreno, las dos actrices jóvenes que encabezaron la historia ya no están, un hecho que ha llevado a los seguidores de la película a recordar nuevamente aquella historia sobre amistad, competencia y sueños sobre el hielo.