Nicola Porcella arremete contra ‘La Casa de los Famosos’ por meter muchos influencers

El actor y conductor peruano Nicola Porcella, quien obtuvo el segundo lugar en la primera edición de ‘La Casa de los Famosos México’, ha roto el silencio y lanzó fuertes críticas contra la producción de la cuarta temporada del show por la decisión de incluir a demasiados influencers.

El antiguo participante del reality show compartió su opinión durante una transmisión en vivo. Porcella expresó que las dinámicas de la televisión son distintas a las de redes sociales por lo que un ingreso de muchos creadores de contenido afecta la dinámica que se espera del show.

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¿Cuál fue la opinión de Nicola Porcella sobre los influencers en ‘LCDLFM’?

El conductor comentó durante la transmisión en vivo que el formato de televisión abierta requiere de dinámicas distintas a las de las plataformas digitales. A su parecer, la producción intentó replicar el éxito de proyectos de redes sociales como fue ‘La Mansión VIP’, lo que terminó afectando el ritmo del programa.

Para Nicola Porcella, los creadores de contenido no suelen responder con la misma espontaneidad ni sentido de juego que requieren los formatos de convivencia continua en televisión como es el caso de ‘La Casa de los Famosos México’; el conductor incluso señaló que lo podrían “funar” por estos comentarios.

"Me van a 'funar' por lo que digo, pero ya desde hace tiempo lo tengo guardado en el corazón: sí creo que meter a tanto influencer, tanto creador de contenido, no era para la casa. Sintieron que 'La Mansión VIP' les movió un poquito, pero esto es una Casa de los Famosos de Televisa" declaró Porcella en redes sociales.

Porcella ejemplificó su postura mencionando a participantes como Brianda Deyanara y Fede Vigevani, señalando que son personas tranquilas en su vida diaria que dependen de encender una cámara para hacer un show, lo que frena el espíritu de competencia del programa.

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