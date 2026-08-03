Masad Al-Tamimi envía mensaje a Andrea Legarreta desde LCDLF México tras quedar cautivado por ella

La participación de Masad Al-Tamimi en La Casa de los Famosos México volvió a generar conversación, pero esta vez por una declaración que involucró a una figura fuera del reality. El influencer de origen saudí aprovechó una intervención dentro del programa para enviar un mensaje a Andrea Legarreta, de quien aseguró sentirse atraído desde que la conoció.

El integrante de LCDLF México se ha convertido en uno de los habitantes que más opiniones genera entre los seguidores del programa debido a su personalidad, pues mientras algunos espectadores muestran apoyo hacia él, otros cuestionan su comportamiento dentro de la competencia.

A pesar de la polémica que ha provocado, Masad Al-Tamimi continúa dentro del reality luego de no aparecer entre los participantes en riesgo de eliminación durante la gala correspondiente.

El encuentro entre Masad Al-Tamimi y Andrea Legarreta

El acercamiento entre ambos ocurrió antes de que el influencer ingresara a La Casa de los Famosos México, cuando fue invitado al programa Hoy para hablar sobre su participación en la cuarta temporada del reality.

Durante aquella entrevista, Masad Al-Tamimi no ocultó su impresión por la belleza de Andrea Legarreta y expresó su interés por la conductora. Sin embargo, la presentadora dejó claro en ese momento que mantiene una relación sentimental con Luis Carlos Origel.

Pese a esa aclaración, el creador de contenido decidió dedicarle unas palabras desde el interior del programa, donde volvió a destacar su admiración por la conductora mexicana.

La situación generó comentarios entre los seguidores del reality, quienes comenzaron a debatir sobre la actitud del participante y la inesperada conexión que surgió entre el influencer y una personalidad externa al programa