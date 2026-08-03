Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Beca Rita Cetina en Q. Roo: Este es calendario de pagos de agosto

Para este mes de agosto los beneficiarios de Beca Rita Cetina recibirán el pago correspondiente al mes de agosto.
Los pagos se realizarán a partir de hoy lunes 3 de agosto hasta el viernes 14 y por orden de la primera letra del apellido del beneficiario.
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Calendario de pagos Beca Rita Cetina
- Lunes 3: A,B
- Martes 4: C
- Miércoles 5: D, E, F
- Jueves 6: G
- Viernes 7: H, I, J, K, L
- Lunes 10: M
- Martes 11: N, Ñ, O, P, Q
- Miércoles 12: R
- Jueves 13: S
- Viernes 14: T, U, V, W, X, Y, Z