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Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Beca Rita Cetina en Q. Roo: Este es calendario de pagos de agosto

Las familias beneficiarias de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina ya pueden consultar el calendario de pago.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

3 de ago de 2026

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Beca Rita Cetina
Beca Rita Cetina / Especial

Para este mes de agosto los beneficiarios de Beca Rita Cetina recibirán el pago correspondiente al mes de agosto.

Los pagos se realizarán a partir de hoy lunes 3 de agosto hasta el viernes 14 y por orden de la primera letra del apellido del beneficiario.

Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar

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Calendario de pagos Beca Rita Cetina

  • Lunes 3: A,B
  • Martes 4: C
  • Miércoles 5: D, E, F
  • Jueves 6: G
  • Viernes 7: H, I, J, K, L
  • Lunes 10: M
  • Martes 11: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 12: R
  • Jueves 13: S
  • Viernes 14: T, U, V, W, X, Y, Z

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