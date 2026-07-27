Así quedaron las alianzas y enemistades de 'La Casa de los Famosos México'

El día de ayer 26 de julio, ‘La Casa de los Famosos México’ comenzó, una noche llena de grandes sorpresas, pues ya se comenzaron a crear grandes alianzas y enemistades en los habitantes que entraron a la nueva temporada del reality. Recordemos que esta primera noche, se definieron los cuartos.

El total de participantes es de 18 personalidades de diferentes industrias que estarán conviviendo 24/7 durante las próximas semanas, aunque la división de los cuartos ha causado mucha polémica.

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Así quedaron las alianzas dentro de ‘La Casa de los Famosos’

Una de las primeras cosas que se hicieron en el arranque de la nueva temporada, fue la formación de los cuartos, en ocasiones pasadas había dos equipos, pero ahora van a ser tres, los cuales se dividieron en Tulum, Ibiza y Malibú.

El proceso de selección comenzó con la votación de los fans, quienes eligieron a los capitanes de cada uno de los cuartos y ellos fueron formando los cuartos.

En el cuarto Ibiza, Aldo Rendón quedó como el capitán y sus demás integrantes:

Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Yanet García

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

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Mientras que en el cuarto Tulum, la castaña quedó Karina Torres y sus habitantes fueron:

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Mariana Ochoa

Moisés Peñaloza

En el cuarto Malibú, quedó Ferde Vigevani como capitán y los habitantes son:

Masad Altamimi

Gema Garoa

Ximena Herrera

Flor Vigna

Yahir

Cabe mencionar que Fede no será un competidor oficial, pues ‘La Jefa’, le comento que debe de fingir con sus compañeros y nadie lo debe de descubrir y cumplir con los retos que se repongan. La división de los cuartos, ha dejado a la luz las rivalidades y alianzas que se van a tener a lo largo de la temporada en ‘La Casa de los Famosos’.

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