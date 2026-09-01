Premios Juventud 2026 en España: horario en México, canal y cómo verlos en vivo

Por primera vez en más de dos décadas de historia, los Premios Juventud saldrán del continente americano para celebrarse en suelo europeo. La edición 2026 tendrá como sede Starlite Marbella, en España, marcando un giro inédito para la ceremonia que reconoce a lo más destacado de la música latina.

La gala se llevará a cabo este jueves 3 de septiembre, con artistas como Christian Nodal y Ángela Aguilar entre los encargados de poner el toque musical a la noche. Aunque el evento se realizará a miles de kilómetros de América Latina, podrá seguirse en vivo y de manera completamente gratuita desde distintos países.

En España, las puertas del recinto abrirán a las 19:00 horas y la ceremonia arrancará a las 21:00 horas. Para el público en México, el horario será distinto debido a la diferencia horaria entre ambos países, por lo que la transmisión se ajustará al huso local.

Quienes no cuenten con televisión de paga podrán ver la gala sin costo a través de Canal 5, con transmisión programada a partir de las 5:00 de la tarde en horario mexicano. Como alternativa digital, la señal también estará disponible en ViX, mientras que en Estados Unidos la cobertura correrá a cargo de Univision, UNIMÁS y Galavisión.

Antes del arranque oficial, las plataformas digitales ofrecerán el Backstage Livestream, un espacio con contenido detrás de cámaras y reacciones de los artistas previo a la ceremonia principal.

El terreno musical de esta edición reunirá a figuras como Camilo, Marc Anthony, Morat, Manuel Carrasco, Wisin, Yandel, Quevedo, Natanael Cano, Greeicy y Elvis Crespo, además de Mau y Ricky, Eladio Carrión, Farruko, Juan Magán, Kenia Os y La Oreja de Van Gogh, entre muchos otros nombres que subirán al escenario de Marbella.

La conducción de la ceremonia estará a cargo de Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Jesús Vázquez, quienes acompañarán al público durante una noche que combinará premiaciones, presentaciones musicales y colaboraciones entre artistas de distintas generaciones.

Previo a la gala se realizará Noche de Estrellas, un segmento donde el público podrá conocer detalles de la alfombra roja y entrevistas exclusivas con los invitados antes de que comience la transmisión principal.