La Casa de los Famosos México: ¿Aldo Rendón dejó la competencia por un fuerte problema de salud?

Desde hace varios días, Aldo Rendón ha sido uno de los participantes más polémicos dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, pero ahora se ha dado a conocer que no podía participar en la prueba del líder, ya que presentó un fuerte dolor en las manos.

Esto sucedió el día de ayer, 31 de agosto de 2026, donde el famoso reveló que no podía competir por una molestia que tenía, lo que generó muchas dudas sobre su continuidad en el polémico reality.

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¿Aldo Rendón va a salir de ‘La Casa de los Famosos México’?

El famoso estuvo en el centro de la conversación, luego de explicar lo que estaba pasando con su mano derecha, la cual le estaba doliendo mucho, por lo que no estuvo en la prueba del líder.

Sin embargo, cuando estaba frente a todos sus compañeros y ‘La Jefa’, Aldo Rendón hizo el intento por competir, pero no fue posible por las molestias que tenía.

"No puedo, me duele mucho la mano"

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En medio de todo lo sucedido y su ausencia en la prueba, Aldo Rendón va a seguir estando en el reality, donde ha sido uno de los famosos más polémicos y estrategas de las últimas semanas, donde varios han ido saliendo de forma repentina.

Aquí te dejamos la lista completa de los eliminados de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’:

Mariana Ochoa (regresó en lugar de Fede Vigevani)

Ximena Herrera

Fede Vigevani

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García

Luis Chaparro

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