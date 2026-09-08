Mal de amores temporada 2: ¿habrá nuevos capítulos y cuándo se estrenaría en Netflix?

El estreno de Mal de amores en Netflix rápidamente despertó el interés de los espectadores, especialmente entre quienes llegaron al final de la primera temporada y ahora quieren saber si la historia de Emilia Sauri continuará.

La producción mexicana debutó el 2 de septiembre de 2026 con una primera temporada compuesta por siete episodios y adapta la reconocida novela homónima de Ángeles Mastretta.

Por ahora, la respuesta es que no existe una confirmación oficial de una segunda temporada. Netflix tampoco ha señalado que la producción haya sido concebida exclusivamente como una miniserie, por lo que el futuro de la historia permanece abierto.

Además, apenas han pasado unos días desde su lanzamiento, por lo que todavía resulta demasiado pronto para conocer la decisión de la plataforma.

¿De qué trata Mal de amores?

La serie lleva al público hasta el México previo a la Revolución, una época de grandes transformaciones políticas y sociales que sirve como escenario para la vida de Emilia Sauri.

La protagonista es una joven que tiene una meta poco común para las mujeres de su época: convertirse en médica. Para conseguirlo deberá desafiar las limitaciones sociales que encuentra a su alrededor.

Su vida personal tampoco resulta sencilla. Emilia queda atrapada entre Daniel Cuenca y Antonio Zavalza, dos relaciones que influyen de manera importante en sus decisiones y en el rumbo que toma su vida.

La combinación de romance, contexto histórico y lucha por la independencia personal es uno de los elementos centrales de la producción.

¿Cuándo podría estrenarse la temporada 2?

En este momento no existe una fecha de estreno para una segunda temporada, debido a que Netflix todavía no confirma que la serie vaya a regresar.

Si la plataforma decide continuar con la producción, el lanzamiento no sería inmediato. Primero tendría que anunciar oficialmente la renovación y posteriormente comenzar el proceso de desarrollo, producción, filmación y posproducción.

En caso de recibir luz verde, lo más razonable sería esperar varios meses antes de conocer novedades concretas sobre el regreso de la serie.

¿Puede continuar la historia de Mal de amores?

La primera temporada deja elementos suficientes para que el universo de Mal de amores pueda seguir explorándose. La novela de Mastretta ofrece una historia amplia alrededor de Emilia y de las distintas etapas que atraviesa a lo largo de su vida.

El desenlace también permite que los espectadores se pregunten qué ocurrió con algunos personajes y cómo podrían desarrollarse sus historias en una eventual continuación.

Sin embargo, que existan posibilidades narrativas no significa que Netflix haya aprobado una segunda temporada. La decisión dependerá, entre otros factores, de la recepción que tenga la serie y del desempeño que registre dentro de la plataforma.

Por ahora, los seguidores de Mal de amores tendrán que esperar a que Netflix determine si la historia de Emilia Sauri tendrá una nueva etapa.