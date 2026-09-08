Mal de amores: ¿qué pasó con Emilia, Daniel y Antonio? Final explicado de la serie de Netflix

La historia de Emilia Sauri llegó a uno de sus momentos más importantes con un desenlace que no solo resuelve su complicado panorama sentimental, sino que también muestra hasta dónde logró llegar en su lucha por convertirse en médica en un México marcado por la Revolución.

A lo largo de la serie, Emilia tuvo que enfrentarse a una sociedad que colocaba numerosas barreras a las mujeres. Al mismo tiempo, su vida estuvo dividida entre Daniel Cuenca y Antonio Zavalza, dos hombres que representaron caminos completamente diferentes para ella.

¿Qué pasó con Emilia y Daniel Cuenca?

Después de una relación llena de reencuentros, separaciones y decisiones difíciles, Emilia finalmente entiende que su vínculo con Daniel no le ofrece la estabilidad que necesita.

Aunque ambos llegan a casarse durante la Revolución, el matrimonio no consigue cambiar la complicada dinámica entre ellos. Daniel vuelve a tomar una decisión que termina por marcar el rumbo de la pareja: abandona a Emilia y se marcha a España.

Con su partida, la relación queda prácticamente cerrada y Emilia comienza a mirar hacia otro futuro.

Emilia encuentra estabilidad junto a Antonio Zavalza

La vida de Emilia da un giro cuando Antonio Zavalza se convierte en una figura fundamental para ella. A diferencia de la relación que tuvo con Daniel, Antonio representa compañía, estabilidad y respaldo para alcanzar uno de sus mayores objetivos.

Con su apoyo, Emilia consigue avanzar en su preparación profesional y cumplir su deseo de convertirse en médica titulada.

Ambos terminan construyendo una vida juntos en Puebla, donde Emilia encuentra una nueva etapa alejada de las constantes incertidumbres que marcaron su relación con Daniel.

¿Qué significa el reencuentro de Emilia y Daniel?

El episodio final introduce un importante salto temporal hasta 1968. En ese momento, Emilia aparece convertida en una mujer anciana, rodeada por sus hijos y nietos, después de haber construido toda una vida.

La escena adquiere un tono especialmente nostálgico cuando Emilia observa a sus seres queridos como eran en su juventud. Es entonces cuando vuelve a encontrarse con Daniel, quien le hace saber que, de alguna manera, nunca dejó de estar presente en su vida.

El momento puede interpretarse como una representación de los recuerdos y sentimientos que Emilia conservó por Daniel a pesar de haber elegido otro camino.

Entonces, ¿Emilia eligió a Antonio o nunca dejó de amar a Daniel?

El desenlace deja claro que Antonio fue el hombre con quien Emilia decidió construir su vida, formar una familia y desarrollar su carrera profesional.

Sin embargo, la aparición de Daniel en el cierre demuestra que aquella historia nunca desapareció por completo de su memoria. El personaje permanece como una parte importante de su pasado y de las experiencias que definieron quién llegó a ser.

Por eso, el final no presenta necesariamente a uno de los dos hombres como el único gran amor de Emilia. Más bien muestra que una persona puede tomar una decisión para construir su futuro sin borrar aquello que alguna vez sintió.

Reparto de Mal de amores

La primera temporada cuenta con un elenco encabezado por:

Renata Vaca como Emilia Sauri

como Emilia Sauri Juan Pablo Fuentes como Daniel Cuenca

como Daniel Cuenca Iván Amozurrutia como Antonio Zavalza

como Antonio Zavalza Humberto Zurita como el Doctor Cuenca

como el Doctor Cuenca Miguel Rodarte como Diego Sauri

como Diego Sauri Diana Bovio como Josefa Veytia

como Josefa Veytia Cassandra Ciangherotti como Milagros Veytia

como Milagros Veytia Juan Pablo Medina como Rivadeneira

como Rivadeneira Alejandro Puente como Salvador Cuenca

como Salvador Cuenca Sofía Carrera como Sol García

La adaptación de la novela de Ángeles Mastretta combina romance, contexto histórico y la lucha de una mujer por abrirse camino en una época en la que ejercer una profesión como la medicina representaba un desafío enorme.