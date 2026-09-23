Lizzie Borden: quién fue y qué pasó con la mujer acusada de matar a su padre y madrastra

Un doble asesinato ocurrido a finales del siglo XIX convirtió a Lizzie Borden en una de las figuras más conocidas de la criminología estadounidense. Más de un siglo después, su historia vuelve a la pantalla como eje de la nueva temporada de Monstruo, producción de Netflix inspirada en casos criminales reales.

La serie retoma el caso de una mujer cuya historia ha permanecido rodeada de misterios y versiones contradictorias. Como ocurrió con otras temporadas de la producción, la adaptación televisiva combina los acontecimientos documentados con elementos de ficción para reconstruir una historia que todavía genera preguntas.

¿Quién fue Lizzie Borden?

Lizzie Andrew Borden nació en 1860 en Estados Unidos y pertenecía a una familia con una posición económica relativamente cómoda. Su padre, Andrew Borden, era un empresario que contaba con propiedades en la localidad donde vivían.

La situación familiar cambió después de la muerte de su madre y del matrimonio de su padre con Abby Borden, su madrastra. La relación entre Lizzie y Abby se deterioró con el tiempo y, de acuerdo con los antecedentes del caso, existían tensiones entre ambas.

En 1892, cuando Lizzie tenía 32 años, su padre y su madrastra fueron encontrados asesinados dentro de la vivienda familiar. Ambos habían sufrido múltiples heridas provocadas por un objeto cortante, aunque las investigaciones nunca establecieron de manera definitiva cuál fue el arma utilizada.

¿Por qué sospecharon de Lizzie Borden?

El día de los asesinatos, además de los integrantes de la familia, en la casa se encontraba Bridget Sullivan, la empleada doméstica. Su presencia y posteriormente su testimonio formaron parte de las investigaciones que terminaron colocando a Lizzie en el centro de las sospechas.

Las autoridades investigaron a Lizzie Borden como principal sospechosa y, aproximadamente diez meses después de los crímenes, comenzó el proceso judicial en su contra. El caso atrajo una enorme atención pública y los detalles del juicio fueron ampliamente comentados en Estados Unidos.

Un juicio sin condena

Aunque la conducta y algunas declaraciones de Lizzie despertaron sospechas durante el proceso, la fiscalía no logró presentar elementos suficientes para obtener una condena. Entre las dificultades del caso estuvieron la falta de una identificación concluyente del arma homicida y la ausencia de pruebas que permitieran establecer de forma definitiva su responsabilidad.

Finalmente, Lizzie Borden fue absuelta de los asesinatos de su padre y su madrastra. A pesar de ello, el caso quedó instalado en la cultura popular y con el paso del tiempo surgieron numerosas teorías sobre lo ocurrido aquella jornada.

El misterio que llega a Netflix

La falta de respuestas definitivas dejó numerosos cabos sueltos alrededor de la historia. Esa circunstancia ofrece a Monstruo un amplio margen para reconstruir los acontecimientos y explorar las distintas versiones relacionadas con el caso.

La nueva temporada de Monstruo de Netflix toma como punto de partida precisamente esa historia real. La producción presenta su propia interpretación de los personajes y acontecimientos, por lo que algunos elementos mostrados en pantalla corresponden a una adaptación dramática y no necesariamente a hechos comprobados.

El caso de Lizzie Borden permanece como uno de los episodios criminales más conocidos de Estados Unidos. Ahora, la serie vuelve a llevar aquella historia a una nueva generación de espectadores y reabre el interés por los acontecimientos que ocurrieron en aquella casa en 1892.

La nueva temporada de Monstruo ya está disponible en Netflix para los suscriptores de la plataforma.