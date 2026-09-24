‘La luz de mi vida’: quién es quién en la serie turca que conquistó Netflix

Las producciones turcas continúan ganando terreno entre los espectadores y ‘La luz de mi vida’ se convirtió en una de las ficciones que consiguió llamar la atención del público español gracias a una historia marcada por los secretos familiares, el duelo y las segundas oportunidades.

La serie, creada por Emre Kabakuşak, responsable también de La hija del embajador, combina drama, romance y conflictos familiares a través de una protagonista que debe reconstruir su vida después de descubrir una verdad inesperada sobre su esposo.

¿De qué trata ‘La luz de mi vida’?

La historia sigue a Elif, interpretada por Seray Kaya, una mujer que enfrenta la muerte de su marido, Hakan. Mientras intenta sobrellevar la pérdida, descubre que el hombre con quien compartió su vida ocultaba una parte importante de su pasado.

Elif se entera de que Hakan tenía otra hija, fruto de una relación anterior. La situación se complica todavía más cuando la niña, llamada Günes, queda huérfana y termina bajo el cuidado de Elif.

La llegada de la menor altera por completo la vida de la protagonista. Al principio, la relación entre ambas está marcada por la desconfianza y el rechazo, pero con el paso del tiempo comienza a surgir un vínculo afectivo que transforma a las dos.

A este complicado escenario se suma Fiat, personaje interpretado por Berk Oktay, quien aparece en la vida de Elif justo cuando ella empieza a cuestionarse las decisiones que tomó y el rumbo que quiere darle a su futuro.

¿Quiénes son los protagonistas?

El reparto está encabezado por Seray Kaya, quien interpreta a Elif, la mujer que debe enfrentar la pérdida de su esposo y las revelaciones que cambian completamente su vida.

Yigit Yapici interpreta a Hakan, el esposo de Elif cuya muerte desencadena buena parte de los acontecimientos de la trama.

Por su parte, Azra Aksu da vida a Günes, la hija de Hakan cuya llegada representa uno de los principales conflictos para Elif.

Otro personaje fundamental es Fiat, interpretado por Berk Oktay, quien comienza a tener un papel importante conforme avanza la historia.

La producción cuenta con un guion de Özgür Evren Heptürk, conocido por su trabajo en Karadaglar.

¿Cuántos capítulos tiene ‘La luz de mi vida’?

La producción original está conformada por 36 episodios, aunque existe una diferencia importante entre la versión emitida originalmente en Turquía y la que llegó a la televisión española.

Esto ocurre porque los capítulos de las series turcas suelen tener una duración considerablemente mayor que la habitual en las producciones españolas.

Por esta razón, Mediaset decidió dividir los episodios originales en entregas de aproximadamente 45 minutos. De esta manera, la ficción pasó a estar conformada por 108 capítulos en su emisión española.

¿Dónde se puede ver?

En España, ‘La luz de mi vida’ se emitió a través de Divinity, canal especializado en contenidos dirigidos al público interesado en ficción y entretenimiento.

La serie forma parte de la expansión que han tenido las producciones turcas en España durante los últimos años, donde títulos de diferentes géneros han conseguido incorporarse de manera constante a la programación televisiva.

Su historia combina secretos, romance, conflictos familiares y una relación que nace en circunstancias inesperadas, elementos que forman parte de algunas de las producciones turcas que han conseguido mayor presencia internacional.

Una historia de secretos y nuevas oportunidades

Más allá de la historia romántica, ‘La luz de mi vida’ coloca a la familia en el centro de su argumento. La protagonista debe aceptar una realidad que desconocía y, al mismo tiempo, decidir qué lugar ocupará en la vida de una niña que no tiene responsabilidad alguna sobre las decisiones de su padre.

El conflicto obliga a Elif a replantearse sus sentimientos, sus prioridades y la posibilidad de comenzar nuevamente después de una pérdida que cambia por completo su existencia.

Con esta combinación de drama familiar y romance, la ficción encontró un espacio entre los seguidores de las series turcas y sumó otro título a la creciente lista de producciones de ese país que han logrado conquistar a la audiencia internacional.