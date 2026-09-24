NFL 2026: ¿Dónde ver la Semana 3 y a qué hora juegan Ravens, Cowboys y Chiefs?

La NFL Semana 3 arranca este jueves 24 de septiembre con una jornada de 16 partidos que se extenderá hasta el lunes 28. El duelo que acapara la atención será Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys, encuentro que llevará por primera vez un partido de temporada regular al Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La NFL confirmó que el encuentro se disputará el domingo 27 de septiembre.

Además del choque internacional, la jornada incluye enfrentamientos como Chiefs vs. Dolphins y el duelo divisional entre Bengals y Steelers. El calendario también contempla partidos importantes para equipos que buscan tomar impulso en el inicio de la temporada, con actividad repartida entre el jueves, domingo y lunes.

¿Qué partidos destacan en la Semana 3 de la NFL?

Uno de los encuentros que tendrá mayor atención será el Ravens vs. Cowboys, tanto por los equipos involucrados como por el escenario. El Estadio Maracaná será sede de este compromiso internacional, correspondiente a la tercera semana de la temporada regular.

Otro partido que aparece entre los atractivos del domingo es Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins, mientras que Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers pondrá frente a frente a dos rivales de la AFC North.

La jornada dominical terminará con Los Angeles Rams vs. Denver Broncos, mientras que la actividad de la Semana 3 concluirá el lunes con Philadelphia Eagles vs. Chicago Bears. El calendario oficial de la NFL contempla estos encuentros como parte de la tercera semana de la campaña.

NFL Semana 3: horarios y canales en México

Todos los horarios corresponden al Tiempo del Centro de México.

Jueves 24 de septiembre

Falcons vs. Packers | 18:15 horas | FOX, FOX One y NFL Game Pass

Domingo 27 de septiembre

Chargers vs. Bills | 11:00 horas | Nu9ve y NFL Game Pass

| 11:00 horas | Nu9ve y NFL Game Pass Panthers vs. Browns | 11:00 horas | NFL Game Pass

| 11:00 horas | NFL Game Pass Jets vs. Lions | 11:00 horas | NFL Game Pass

| 11:00 horas | NFL Game Pass Texans vs. Colts | 11:00 horas | NFL Game Pass

| 11:00 horas | NFL Game Pass Patriots vs. Jaguars | 11:00 horas | NFL Game Pass

| 11:00 horas | NFL Game Pass Chiefs vs. Dolphins | 11:00 horas | FOX, FOX One y NFL Game Pass

| 11:00 horas | FOX, FOX One y NFL Game Pass Titans vs. Giants | 11:00 horas | NFL Game Pass

| 11:00 horas | NFL Game Pass Bengals vs. Steelers | 11:00 horas | FOX, FOX One y NFL Game Pass

| 11:00 horas | FOX, FOX One y NFL Game Pass Seahawks vs. Commanders | 11:00 horas | NFL Game Pass

| 11:00 horas | NFL Game Pass Cardinals vs. 49ers | 14:05 horas | FOX, FOX One y NFL Game Pass

| 14:05 horas | FOX, FOX One y NFL Game Pass Vikings vs. Buccaneers | 14:05 horas | FOX, FOX One y NFL Game Pass

| 14:05 horas | FOX, FOX One y NFL Game Pass Ravens vs. Cowboys | 14:25 horas | Nu9ve y NFL Game Pass

| 14:25 horas | Nu9ve y NFL Game Pass Raiders vs. Saints | 14:25 horas | NFL Game Pass

| 14:25 horas | NFL Game Pass Rams vs. Broncos | 18:20 horas | ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass

Lunes 28 de septiembre

Eagles vs. Bears | 18:15 horas | ESPN, Disney+ y NFL Game Pass

La NFL establece oficialmente que Ravens vs. Cowboys comenzará a las 4:25 p.m. ET del domingo 27 de septiembre desde el Maracaná. Para México, el partido está programado a las 14:25 horas de acuerdo con la cartelera proporcionada.

¿Qué partidos de la NFL se podrán ver por televisión abierta?

En México, los aficionados tendrán opciones de televisión abierta para algunos de los encuentros de la jornada. Entre ellos aparece Chargers vs. Bills, programado para las 11:00 horas del domingo.

Más tarde llegará el partido que tendrá como escenario al Estadio Maracaná, con Ravens y Cowboys frente a frente a partir de las 14:25 horas. El resto de la cartelera tendrá opciones a través de señales de paga y plataformas de streaming.

La NFL también señala que el NFL Game Pass permite seguir los partidos internacionales fuera de Estados Unidos, sujeto a la disponibilidad y restricciones correspondientes a cada territorio.

Así será la Semana 3 de la NFL

La Semana 3 de la NFL tendrá actividad prácticamente durante todo el fin de semana, desde el choque entre Falcons y Packers del jueves hasta el encuentro entre Eagles y Bears del lunes.

Sin embargo, el punto internacional de la jornada estará en Río de Janeiro. Ravens y Cowboys protagonizarán el partido de temporada regular en el Maracaná, un encuentro que forma parte del calendario internacional de la NFL para 2026.

Para los aficionados mexicanos, el domingo será el día con mayor cantidad de encuentros y distintas alternativas de transmisión, por lo que la cartelera ofrecerá opciones desde las 11:00 horas hasta el duelo nocturno entre Rams y Broncos.