Yucatán prepara nuevas obras viales; Joaquín Díaz Mena coordina proyectos con la SICT

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, para dar seguimiento a los proyectos de infraestructura considerados prioritarios para la entidad durante 2026.

Uno de los principales temas abordados fue la coordinación de las obras viales contempladas en el Plan Bienestar Metropolitano, estrategia que concentra acciones para atender necesidades de la zona metropolitana de Mérida en materia de seguridad, agua potable y saneamiento, así como vialidades seguras.

Durante la reunión, Díaz Mena expuso ante el funcionario federal la visión integral del Plan Bienestar Metropolitano, que contempla una inversión de mil 562 millones de pesos para desarrollar proyectos estratégicos en la zona metropolitana.

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En el caso de las obras relacionadas con agua potable y saneamiento, el Gobierno del Estado informó que ya se mantiene coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para avanzar en su planeación y ejecución.

El encuentro también permitió revisar las acciones que requieren continuidad durante 2026, particularmente aquellas enfocadas en mejorar la conectividad y movilidad, además de facilitar el traslado de personas y mercancías.

De acuerdo con el Gobierno estatal, la coordinación con la SICT busca avanzar en una agenda de infraestructura que permita concretar los proyectos previstos y establecer las condiciones para su ejecución de manera ordenada.

Plan Bienestar Metropolitano tiene respaldo federal

El gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que el Plan Bienestar Metropolitano cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ratificó su apoyo durante su más reciente visita a Yucatán.

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Con esta coordinación entre autoridades estatales y federales se pretende dar seguimiento a los proyectos estratégicos y gestionar los recursos necesarios para pasar de la planeación a la ejecución de las obras.

El Gobierno de Yucatán indicó que estos trabajos forman parte de la coordinación permanente con el Gobierno de México para impulsar infraestructura relacionada con conectividad, movilidad y servicios públicos, principalmente en la zona metropolitana de Mérida.

Como parte de los acuerdos, ambas instancias mantendrán el trabajo técnico para definir la continuidad de los proyectos prioritarios de 2026 y avanzar en las obras viales consideradas dentro del Plan Bienestar Metropolitano.

A la reunión asistieron la secretaria de Infraestructura para el Bienestar, Alaine López Briceño; el director general del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), Juan Manuel Cardós Pereira, y el representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor José López Martínez.