Yahir recibe a su hijo Ian y dio más contenido en 10 minutos que varios habitantes de La Casa de los Famosos

La historia volvió a repetirse para Yahir, aunque esta vez con un nuevo protagonista. Después de que hace 24 años su hijo Tristán lo visitara durante su participación en La Academia, ahora fue Ian, su hijo menor, quien protagonizó un emotivo encuentro con el cantante dentro de La Casa de los Famosos México.

El reality show preparó una sorpresa para Yahir, quien lleva nueve semanas dentro de la competencia, y la aparición de Ian provocó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Desde que entró a la casa, el pequeño mostró su entusiasmo por volver a ver a su papá y rápidamente se ganó la simpatía de los televidentes por su espontaneidad y la emoción que mostró frente a las cámaras.

Ian sorprende a Yahir con una petición muy especial

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió después del reencuentro, cuando Ian no perdió la oportunidad de pedirle a su papá que le guardara un poco del caldo de queso que había preparado dentro de la casa.

Ian se quiere llevar su caldito porque está bien bueno jajajajajajajajaja

Que si no tiene un vaso desechable, el Yahir está que se 💩 de risajajajaja



Estoy llorando de risa!!! Lo adoro pic.twitter.com/6biHaU8dMO — Mr Sour Candy 🍬. (@MrDiegoPerez11) September 25, 2026

El pequeño incluso solicitó un recipiente a “La Jefa” para poder llevarse la comida que había preparado su padre.

Pero esa no fue la única petición. Ian también quiso llevarse una dotación de los dulces de Fede Vigevani, quien anteriormente formó parte del elenco de habitantes de La Casa de los Famosos México.

El morro de Yahir entró hablando como Ese Pérez 🙉 le dijo “wey” a Mustiana 👀

A su papá “no mames wey” 💀 “Hay un chingal de comida” y todo un repertorio q tiene el pequeño chismocillo.

Entró cual Gala Montes a empacarse la comida 🤣 y antes de irse pidió su itacate 👀 chale… pic.twitter.com/6PHFh8lf88 — Alexa 💕💖 (@Andywwish) September 25, 2026

La escena provocó sonrisas entre quienes presenciaron el encuentro y mostró el lado más familiar y espontáneo de la visita.

Ian le pide a Yahir que gane La Casa de los Famosos México

Además de compartir algunos minutos con su padre, Ian aprovechó la oportunidad para hacerle una petición que podría convertirse en una de sus principales motivaciones para las próximas semanas.

El pequeño le pidió a Yahir que gane la competencia, dejando claro que quiere verlo llegar hasta el último día del reality.

Pero también tuvo tiempo para darle una advertencia. Ian le señaló a su padre que Ese Pérez y Gema Garoa sienten envidia por su permanencia en la competencia y por haber llegado a la etapa final.

Ian le dice a Yahir que el Ese Pérez y la Gema le tienen envidia, haha #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/lVOoVbZRN0 — ภคtคlเค ร๏รค ஐ (@ndjsz) September 25, 2026

El comentario generó reacciones entre los habitantes y los seguidores del programa, pues el pequeño expresó de manera espontánea lo que percibe desde el exterior.

Ian, hijo de Yahir: gana la casa wey, o sea, ganala

Yahir: Te la estoy dedicando a ti wey

Ian: Gracias papá.. ganala wey, ya quedan bien poquitos



JAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/PZjmYnEi0n — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 25, 2026

La visita que recordó a Tristán

El encuentro también llevó a recordar la participación de Tristán, el hijo mayor de Yahir, quien hace 24 años apareció en La Academia, programa que precisamente marcó el inicio de la carrera del cantante ante el gran público.

Ahora, décadas después, fue Ian quien llegó a un reality para reencontrarse con su padre.

La coincidencia convirtió la visita en un momento especialmente significativo para Yahir, quien pudo compartir con su hijo menor frente a las cámaras y recibir de él una muestra de apoyo justo cuando la competencia entra en su etapa decisiva.

Para el cantante, la visita representó una dosis de emoción y motivación en uno de los momentos más importantes de su participación en La Casa de los Famosos México.