Aparece con vida en un bar: Así encontraron a un hombre reportado como desaparecido desde junio en Chetumal

Gregorio Báez González, de 72 años, quien había sido reportado como desaparecido desde junio de 2026, fue localizado con vida en un establecimiento de la colonia Centro de Chetumal, luego de que su ficha de búsqueda circulara en redes sociales tras la denuncia presentada el 7 de septiembre de este año.

Fue una llamada al número de emergencias la que alertó a los agentes de la Policía Municipal, adscritos a la Policía Turística, de la presencia del septuagenario, por lo que se trasladaron al sitio reportado.

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De acuerdo con la información recabada, Báez González fue encontrado al interior del Bar Peraza, ubicado sobre la calle Mahatma Gandhi, entre las avenidas Benito Juárez y Belice, en el primer cuadro de la ciudad. Al momento de su localización, se encontraba en el interior del establecimiento consumiendo bebidas alcohólicas.

Al verificar confirmaron que efectivamente se trataba de la persona que había sido reportada, por lo que se dio aviso a los agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado, para que ellos se hagan cargo de las diligencias y en su momento se desactive la ficha.

La ficha de búsqueda y localización, difundida previamente, señalaba que Gregorio Báez González había sido visto por última vez en la localidad de Javier Rojo Gómez, en el municipio de Othón P. Blanco, sin que hasta ese momento se conociera su paradero. La alerta correspondiente había sido registrada por la Fiscalía General del Estado con el folio 97/FDS/2026.

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Hasta el momento no se ha informado sobre las circunstancias que mantuvieron al hombre fuera de contacto con sus familiares durante los meses previos a su localización.

A nivel estatal, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 16 de mayo de 2025, la Comisión Nacional de Búsqueda activó 402 fichas en Quintana Roo, de las cuales 238 personas fueron localizadas con vida y 12 sin vida; y en un corte de julio de 2026, de más de 420 reportes acumulados en el año, alrededor de 230 habían sido ubicadas, la mayoría con vida