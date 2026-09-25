Macabro hallazgo: Hallan a una pareja sin vida y con huellas de violencia en la SM 313 de Cancún

Una pareja sin vida con huellas de violencia fue hallada sobre un camino de terracería en las inmediaciones de la calle Naranjo de la Supermanzana 313 escasos metros de la avenida prolongación La Luna.

Habitantes de los alrededores fueron quienes dieron aviso a la línea de emergencia 911, por lo que al lugar arribaron cuerpos de emergencia quienes confirmaron el dato y procedieron a delimitar la zona colocando cinta en color amarillo con la leyenda "precaución prohibido el paso".

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De manera preliminar se refirió en el lugar de los hechos que se trata de un hombre y una mujer la mujer presenta una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza mientras que el cuerpo del hombre está descuartizado ambos al interior de bolsas negras en la zona.

Al lugar de desplazaron elementos de la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado y servicios periciales para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar una carpeta de investigación acerca de lo ocurrido en la zona.