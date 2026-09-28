Habilidad Física 100 México: ¿quién es Ángel Quintero ganador del reality de fuerza y resistencia de Netflix?

Ángel Quintero se convirtió en el primer campeón de Habilidad Física 100: México, el reality de Netflix que reunió a 100 participantes para enfrentarlos a pruebas de fuerza, resistencia, velocidad, equilibrio, agilidad y estrategia.

El atleta originario de Naucalpan, Estado de México, llegó hasta la última prueba y consiguió superar a Jesús Cárcamo, integrante del Ejército Mexicano, para quedarse con el premio de 3 millones de pesos.

Los dos episodios finales de la primera temporada se estrenaron el 23 de septiembre de 2026, con lo que quedó definido al ganador de esta adaptación mexicana del formato de Netflix. La plataforma señala que la producción reunió a 100 concursantes de distintos ámbitos para determinar quién conseguiría convertirse en el guerrero definitivo de México.

¿Quién ganó Habilidad Física 100: México?

Después de superar las distintas etapas de la competencia, Ángel Quintero fue quien consiguió llegar hasta el último desafío y quedarse con el campeonato.

El corredor de obstáculos, de 38 años, se enfrentó en la gran final a Jesús Cárcamo. Ambos tuvieron que disputar la prueba definitiva, llamada “El peso de la grandeza”, que puso nuevamente a prueba su fuerza y resistencia.

El resultado convirtió a Quintero en el primer ganador de la edición mexicana de Habilidad Física 100 y le otorgó un premio de 3 millones de pesos.

¿Quién es Ángel Quintero?

Ángel Quintero es un atleta especializado en carreras de obstáculos y cuenta con más de dos décadas de trayectoria deportiva.

El deportista nació en Naucalpan, Estado de México, y además de las carreras de obstáculos ha participado en pruebas de atletismo como los mil 500 metros planos y los 3 mil metros con obstáculos, también conocidos como steeplechase.

Entre las competencias en las que ha participado se encuentran Spartan Race y Hyrox, disciplinas que combinan diferentes exigencias físicas.

Su experiencia en este tipo de pruebas le permitió llegar hasta las últimas etapas de una competencia que reunió perfiles deportivos muy distintos.

Ángel Quintero tuvo una segunda oportunidad

Uno de los momentos particulares de su recorrido en el programa fue su regreso a la competencia después de haber sido eliminado.

El corredor de obstáculos formó parte del grupo de participantes que tuvo una nueva oportunidad para continuar en el reality. Después de reincorporarse, consiguió avanzar nuevamente hasta las etapas decisivas y posteriormente llegó al enfrentamiento final.

Su camino terminó con un duelo frente a Jesús Cárcamo, quien también consiguió superar las distintas fases de eliminación.

¿Quiénes llegaron a las últimas etapas?

Antes de conocer a los dos finalistas, la competencia se redujo a un grupo de 12 semifinalistas provenientes de disciplinas y profesiones diferentes.

Entre ellos estuvieron Aldo Gutiérrez, George Herrera, Jazmín Lira, Emmanuel Benítez, Jahir Ocampo, Pascal Nadaud, Dominick Ficachi, Mariana Khalil, El Albañil Legendario, Jesús Cárcamo, Ángel Quintero e Iván Guerra.

La diversidad de perfiles fue uno de los elementos centrales del programa, que reunió a luchadores, fisicoculturistas, clavadistas, jugadores de rugby, especialistas en CrossFit y otros competidores con experiencia en diferentes ámbitos.

Finalmente, Ángel Quintero y Jesús Cárcamo fueron quienes llegaron al último enfrentamiento.

Habilidad Física 100: México ya tiene campeón

La primera temporada estuvo integrada por nueve episodios, y los capítulos finales permitieron conocer al participante que logró completar el recorrido hasta la última prueba.

Con la victoria de Ángel Quintero, el reality de Netflix ya tiene a su primer campeón mexicano, mientras que la temporada completa se encuentra disponible en la plataforma.