Trabajadores de hospital de Champotón denuncian entrega de uniformes en condiciones deplorables

Trabajadores del Hospital Comunitario “Doctor José Emilio Nazar Raiden”, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) en Campeche, denunciaron que después de dos años de no recibir apoyo para adquisición de uniformes, fi nalmente les entregaron el material correspondiente al ejercicio fi scal 2025, pero señalaron que en condiciones deplorables.

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Las y los trabajadores temen a represalias, pero expresaron su inconformidad por el mal estado de las prendas y calzado que recientemente recibieron, pese a que forman parte del personal que se encuentra en la primera línea de atención médica y que, ante cualquier contingencia sanitaria, son los primeros respondientes.

Explicaron que el uniforme que corresponde a sus funciones está integrado por pantalón verde, filipina blanca y zapatos cafés; sin embargo, las prendas recibidas no cumplen con las condiciones que consideran adecuadas sus labores.

Los trabajadores también señalaron que existe un trato diferente respecto a otros empleados, pues aseguraron que al personal basificado transferido de la Secretaría de Salud (SSa), en octubre del año pasado, les depositaron cinco mil pesos para la compra de uniformes.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades del IMSS-Bienestar para revisar las condiciones en que se distribuyó el material y atender sus inconformidades, pues consideraron que el personal médico, enfermería y de apoyo merece indumentaria adecuada para realizar sus actividades.

Subrayaron que no están solicitando privilegios, sino condiciones dignas para desempeñar una labor esencial para la población, por lo que pidieron ser tratados con dignidad y respeto, especialmente al encontrarse al frente de la atención de pacientes y como primeros respondientes ante cualquier emergencia sanitaria.