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Choque entre camionetas bloquea la circulación en el barrio de Santa Ana

Un choque entre dos camionetas provocó el cierre total de la circulación en el barrio de Santa Ana. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Por Redacción Por Esto!

8 de sept de 2026

1 min

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Camionetas chocan en cruce de Santa Ana y bloquean la vialidad
Camionetas chocan en cruce de Santa Ana y bloquean la vialidad

Daños materiales y bloqueo total de la circulación fue el saldo de un hecho vial registrado en el barrio de Santa Ana, donde el conductor de una camioneta no midió correctamente su distancia y terminó impactando contra otra unidad.

Las líneas que no hayan completado la vinculación dentro del periodo asignado pueden enfrentar una suspensión temporal

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Los hechos ocurrieron en el cruce con la calle Jalisco, cuando la segunda camioneta realizaba una maniobra de vuelta en U y fue alcanzada por la otra unidad.

No se reportaron personas lesionadas, aunque el accidente ocasionó el cierre total de la circulación en la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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