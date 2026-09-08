Choque entre camionetas bloquea la circulación en el barrio de Santa Ana

Daños materiales y bloqueo total de la circulación fue el saldo de un hecho vial registrado en el barrio de Santa Ana, donde el conductor de una camioneta no midió correctamente su distancia y terminó impactando contra otra unidad.

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Los hechos ocurrieron en el cruce con la calle Jalisco, cuando la segunda camioneta realizaba una maniobra de vuelta en U y fue alcanzada por la otra unidad.

No se reportaron personas lesionadas, aunque el accidente ocasionó el cierre total de la circulación en la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.