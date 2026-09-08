Chigua podría superar los 80 pesos por kilo ante la escasez en Los Chenes

Por su escasez, luego de perderse muchas cosechas por la falta de agua ante la prolongada sequía, y los productores que sembraron primero y lograron una regular cosecha de chigua, esta producto podría alcanzar buenos precios que superarían los 80 pesos por kilogramo, opinaron los productores Federico Chan Caamal y Florentino Uc Yeh, originarios de las comunidades de Hopelchén y Francisco J. Mújica, respectivamente.

Por separado, Chan Caamal, agricultor en la comunidad de Rancho Sosa, pero radica en la cabecera municipal, dijo que unas 50 hectáreas de chigua se perdieron en ese ejido por falta de lluvias, ya que las plantas no crecieron y los pequeños frutos se quedaron en tamaño menor.

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Dijo que el costo de inversión de una hectárea de chigua fue en promedio de cinco mil pesos, y que la siembra de la chigua es la primera en el mes de mayo, pero fue esta precisamente la que se perdió, pero aclaró que quienes sembraron más tarde les fue peor.

Añadió que el año pasado hubo buena producción de chigua y por su abundancia el precio se mantuvo igual que en el 2024, que fue de 23 pesos en promedio por kilo, e indicó que el productor que logró regular la cosecha podría irle bien en la venta.

Por su escasez, “el kilo de la semilla de calabaza podría comercializarse hasta en 80 pesos el kilo a partir del mes de octubre, tal y como sucedió en el 2022, cuando en algunas comunidades, como en Iturbide, se vendió el kilo entre 75 y 80 pesos, pero solo duró una semana la comercialización a buen precio, porque luego se desplomó”, recordó.

Señaló que “Defi nitivamente el 2026 fue malo para la producción de la chigua, pero también tuvimos malas condiciones en maíz y soya, aunque aún no hemos cuantifi cado los daños, pero en la próxima semana ya podemos hablar sobre esos sembradíos”, expuso.

De su lado, Florentino Uc Yeh, de la comunidad de Francisco J. Mújica, expuso que a él le fue bien en la chigua porque sembró a tiempo y gracias a Dios sí llovió. Indicó que cuando empiece a cosechar no venderá al momento, porque los “coyotes” podrían “machetear” el precio, por lo cual esperará un tiempo para vender a buen precio, pues actualmente se maneja la compra-venta en 37 pesos, que es muy poco.

“Voy a espera para vender luego, porque el kilo podría rebasar hasta los 70 pesos ya que no hubo chigua en la mayor parte de Los Chenes, y por su escasez subiría de costo”, estimó.