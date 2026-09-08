Campeche pierde 13 mil 636 hectáreas de manglar entre 2020 y 2025

Ante la pérdida de 13 mil 636 hectáreas de manglar registrada en Campeche entre 2020 y 2025, un grupo de aproximadamente 80 personas realizó esta mañana labores de limpieza en la zona costera de la capital campechana, con el objetivo de retirar residuos y contribuir a la conservación de este ecosistema, considerado fundamental para la protección ambiental y de las comunidades.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), México perdió 27 mil 622 hectáreas de manglar durante ese periodo, principalmente por el desarrollo inmobiliario, desmontes irregulares, agricultura y acuacultura. Campeche se ubicó como la segunda Entidad con mayor pérdida, sólo detrás de Nayarit, mientras que Quintana Roo registró una afectación de 12 mil 927 hectáreas, a pesar de ser mayor su superficie de manglares.

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La secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce), Jocelyn Durán Murrieta, explicó que la jornada se efectuó en una zona de manglar del malecón que permanece contaminada debido a que turistas y locales dejan residuos después de consumir alimentos y bebidas en el lugar.

Advirtió que los recipientes y objetos de plástico abandonados no sólo afectan la imagen urbana y el hábitat de numerosas especies, sino que también pueden convertirse en criaderos de mosquitos, por lo que mantener limpia esta área representa una acción de prevención y protección ambiental.

En la actividad participaron personal de Semabicce, Semarnat, Profepa, Semar, Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), Protección Civil (Seprocicam) y Secretaría de Educación (Seduc), entre otras instituciones.

Durán Murrieta reconoció que la pérdida de manglares representa un problema serio para Campeche, particularmente en la Península de Atasta, donde la superficie afectada, dijo, rebasa las 10 mil hectáreas. Ante ello, señaló que se gestionan proyectos de restauración para Atasta y otras zonas del Estado.

Precisó que en Nuevo Campechito ya se realizó un diagnóstico con apoyo de una empresa especializada y se prevé que este año inicie un proyecto de restauración, mientras que también se busca acceder a recursos del proyecto Acción, mediante fondos para la conservación de la naturaleza, a fin de que organizaciones e instituciones puedan desarrollar trabajos de recuperación.

La funcionaria reconoció que todavía falta cultura ambiental entre la población, por lo que Semabicce mantiene actividades en escuelas y realiza recorridos por los municipios para promover la protección de los ecosistemas.

Destacó que los manglares son importantes reservorios de carbono, contribuyen a mitigar el cambio climático, protegen a las poblaciones de los efectos de ciclones y huracanes y funcionan como zonas de crianza para especies de importancia pesquera.

Campeche concentra, junto con Quintana Roo y Yucatán, 61.3 por ciento de la superficie nacional de manglar, por lo que su conservación resulta estratégica para la biodiversidad y las actividades productivas de la región.