Campeche se ubica entre los estados con menos homicidios dolosos en 2026

Entre enero y agosto de 2026, la incidencia de homicidios dolosos en México registró un promedio nacional de 362.06 casos por Entidad. En este periodo, el Estado de Campeche contabilizó 71 víctimas, cifra que representa el 0.6 por ciento del total nacional y equivale al 19.61 por ciento respecto al promedio del país. Con este resultado, Campeche se ubica en el lugar 24 a nivel nacional y el noveno con menor número de casos, consolidándose entre las Entidades con menor incidencia delictiva en el territorio mexicano.

Durante la 'Mañanera del Pueblo' que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se presentaron datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que revelan que, a nivel nacional, cinco Estados concentran la mayoría de los casos de homicidio doloso: Guanajuato con 983 (8.5%), Baja California con 970 (8.4%), Chihuahua con 924 (8.0%), Sinaloa con 866 (7.5%) y el Estado de México con 702 (6.1%). No obstante, siete Entidades concentran el 49.3 por ciento del total de casos: 5 mil 715.

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En el extremo opuesto, los cinco Estados con la menor cantidad de homicidios son Yucatán con 17 (0.1%), San Luis Potosí con 34 (0.3%), Durango con 36 (0.3%), Nayarit con 42 (0.4%) y Baja California Sur con 43 (0.4%).

En la Península de Yucatán, Quintana Roo ocupa el primer lugar en número de homicidios dolosos con 87 casos (0.8%) nacional; Campeche se posiciona en el segundo lugar regional con 71 registros (0.6%) nacional; y Yucatán ocupa el tercer lugar peninsular con **17 casos (0.1%) nacional).

Respecto a la disminución del promedio diario de homicidios dolosos en la comparación anual Enero-Agosto 2025 vs. Enero-Agosto 2026, un total de 30 Entidades federativas registraron disminuciones. En el caso particular de Campeche, la Entidad logró una baja del 15.5 por ciento en su promedio diario.

En la región peninsular referente a esta baja, Quintana Roo encabeza la reducción con un -59.9 por ciento, ubicándose en el primer lugar regional, seguido por Campeche en segundo lugar con un -15.5 por ciento, y Yucatán en el tercer puesto regional con una contracción del 15.0 por ciento.

A nivel nacional, los cinco Estados que lideran la mayor disminución del promedio diario son San Luis Potosí (-79.8%), Nayarit (-65.3%), Quintana Roo (-59.9%), Baja California Sur (-53.8%) y Zacatecas (-51.3%). En contraste, los cinco Estados con menor porcentaje de reducción son Colima (-4.7%), Coahuila (-5.8%), Ciudad de México (-7.9%), Durango (-10.0%) y Chiapas (-13.9%). La tendencia observada en Campeche reafirma la estabilidad en la Entidad.