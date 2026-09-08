Espectáculo natural en Campeche: captan delfines nadando cerca del malecón

Un grupo de delfines fue captado mientras nadaba en aguas de la bahía de Campeche, aproximadamente a 1.5 kilómetros del malecón de la ciudad, según informó el usuario que difundió las imágenes.

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El video fue compartido el pasado domingo 6 de septiembre por Raúl Mex Soberanis y muestra a los ejemplares desplazándose cerca de una embarcación durante lo que parece ser el atardecer.

En la grabación, de poco más de 40 segundos, se observa cómo los cetáceos salen repetidamente a la superficie. En algunos momentos pueden apreciarse al menos dos ejemplares de manera simultánea, mientras sus aletas dorsales sobresalen del agua antes de que vuelvan a sumergirse.

La tranquilidad del mar permitió seguir durante varios segundos el recorrido de los animales, cuya presencia llamó la atención de las personas que se encontraban a bordo de la embarcación.

Las imágenes fueron difundidas con las etiquetas de Campeche y belleza, como una muestra de la fauna marina que habita o transita frente a las costas de la capital campechana.

Hasta el momento no se ha precisado la especie de los delfines ni cuánto tiempo permanecieron en ese punto de la bahía. Ante encuentros de este tipo, se recomienda conservar una distancia prudente, evitar perseguir a los animales y no alimentarlos para no alterar su comportamiento.

JGH