¿Por qué buscan a quienes tocaron a la zorra gris en una Bodega Aurrera de Cancún? La razón puede salvar vidas

La búsqueda de personas que estuvieron en contacto con una zorra gris con rabia en la Bodega Aurrera de Cancún tiene una razón de salud pública: identificar a tiempo a quienes pudieron exponerse al virus y determinar si necesitan atención médica urgente. La Secretaría de Salud de Quintana Roo (SESA) pidió el apoyo de la población después de que se confirmara la presencia del virus de la rabia en un ejemplar que estuvo en el estacionamiento de una tienda Bodega Aurrera.

El animal fue localizado el sábado 3 de octubre en la Supermanzana 248, sobre la avenida Kabah, por lo que las autoridades buscan a quienes lo tocaron, sufrieron alguna mordedura o arañazo, o pudieron tener contacto con su saliva. La búsqueda también incluye a las personas cuyas mascotas interactuaron con el ejemplar.

Pero ¿por qué es tan importante encontrar a estas personas? La respuesta está en la gravedad de la rabia y en la posibilidad de prevenir la enfermedad si se actúa antes de que aparezcan los síntomas.

La razón por la que necesitan localizar a las personas

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central y se transmite principalmente a través de la saliva de animales infectados, sobre todo mediante mordeduras. También puede transmitirse si la saliva entra en contacto con heridas abiertas o mucosas, como los ojos y la boca.

⚠️ ¡Alerta en Cancún! Buscan a personas que tuvieron contacto con una zorra gris por posible riesgo de rabia. El encuentro ocurrió el 3 de octubre en la Bodega Aurrera de avenida Kabah. 🦊 https://t.co/4B7tdUj1ah — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) October 12, 2026

El principal problema es que, una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad es prácticamente siempre mortal. Sin embargo, la atención médica oportuna después de una exposición puede prevenir su desarrollo.

Por esta razón, encontrar a quienes tuvieron contacto con la zorra gris permite que los servicios de salud evalúen cada caso y determinen si la persona necesita vacunación antirrábica u otras medidas de prevención.

No se trata de que todas las personas que estuvieron cerca del animal estén contagiadas, sino de identificar a quienes pudieron haber tenido una exposición de riesgo y evitar que una posible infección avance sin atención.

¿Quiénes pudieron estar en riesgo?

La búsqueda de las autoridades se concentra principalmente en tres grupos:

Personas que tocaron a la zorra gris: especialmente si recibieron mordeduras o arañazos, o si la saliva del animal entró en contacto con heridas, ojos o boca.

especialmente si recibieron mordeduras o arañazos, o si la saliva del animal entró en contacto con heridas, ojos o boca. Personas que intentaron ayudar o manipular al ejemplar: quienes pudieron acercarse para cargarlo, alimentarlo o retirarlo del estacionamiento y tuvieron contacto físico con él.

quienes pudieron acercarse para cargarlo, alimentarlo o retirarlo del estacionamiento y tuvieron contacto físico con él. Dueños de mascotas que interactuaron con el animal: los perros y gatos pudieron haber tenido contacto directo con la zorra, por lo que es importante evaluar su posible exposición y su estado de vacunación.

Estar en el mismo estacionamiento o pasar cerca del animal no significa, por sí solo, que exista una exposición al virus. Por eso es importante comunicar lo ocurrido y permitir que el personal sanitario determine qué medidas corresponden.

¿Qué pasa si una persona estuvo en contacto con la zorra y no presenta síntomas?

No debe esperar a sentirse mal para buscar atención médica. La rabia puede tener un periodo de incubación de semanas o meses, aunque este varía según las características de la exposición.

Una persona puede sentirse bien después del contacto y aun así necesitar medidas preventivas. La valoración médica permite determinar si requiere profilaxis posexposición, que puede incluir la aplicación de vacunas y, en determinadas situaciones, inmunoglobulina antirrábica.

Si hubo una mordedura o un arañazo, o la saliva pudo entrar en una herida o mucosa, se recomienda lavar inmediatamente la zona con abundante agua y jabón durante unos 15 minutos y acudir a atención médica urgente.

Esperar a que aparezcan señales como fiebre, dolor u hormigueo en la zona de la herida, dificultad para tragar o alteraciones neurológicas puede ser demasiado tarde para prevenir la enfermedad.

¿Por qué también buscan a las mascotas?

Los perros y gatos que tuvieron contacto con la zorra gris también deben ser identificados porque pudieron exponerse al virus. Su evaluación permite determinar si requieren medidas veterinarias o sanitarias y ayuda a reducir el riesgo de transmisión a otros animales y personas.

Si una mascota estuvo cerca del ejemplar, su propietario debe comunicarse con las autoridades y consultar a un veterinario, incluso si el animal parece estar sano. No se recomienda manipular animales silvestres ni intentar capturarlos.

¿A dónde deben comunicarse las personas que estuvieron en contacto con la zorra gris?

La Secretaría de Salud de Quintana Roo pidió a quienes tuvieron contacto físico con el ejemplar, así como a quienes tengan mascotas que interactuaron con él, comunicarse a los siguientes números:

911 , para solicitar orientación.

, para solicitar orientación. 998 888 6640, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

También pueden acudir a la unidad médica más cercana para recibir una valoración.