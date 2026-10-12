Confirman rabia en zorra gris vista afuera de un supermercado de la SM 248 en Cancún

La Secretaría de Salud de Quintana Roo confirmó la presencia del virus de la rabia en una zorra gris localizada el pasado sábado 3 de octubre en el estacionamiento de Bodega Aurrera, sobre la avenida Kabah en Cancún.

Tras el hallazgo, las autoridades informaron mantener acciones de vigilancia epidemiológica y atención preventiva para identificar a las personas que hayan tenido contacto físico con el animal.

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Igualmente se reveló que ese mismo día, una menor recibió un rasguño por el ejemplar, por lo que fue atendida de manera inmediata y, como medida preventiva, se le aplicó la vacuna antirrábica. La Secretaría de Salud confirmó que la menor, se encuentra en perfecto estado de salud desde ese mismo día.

En coordinación con el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (IBANQROO), realizó la captura de la zorra gris y su traslado al Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis para su valoración.

Debido a que se requirieron estudios especializados, el ejemplar fue sometido al procedimiento de eutanasia. Posteriormente, las muestras fueron enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde se confirmó la presencia del virus de la rabia, identificado como Lyssavirus, perteneciente a la familia Rhabdoviridae.

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Ante la confirmación del virus, la Secretaría de Salud exhortó a las personas que hayan tenido contacto físico con el animal a solicitar orientación médica y dar seguimiento a su situación.

Para ello, habilitó los números telefónicos 911 y 998 888 6640, este último disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.