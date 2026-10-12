“Aquí no se tolera la corrupción”: Cecilia Patrón revela despidos de funcionarios por cobros indebidos en Mérida

Tras el caso de cobro de piso a comerciantes de Ciudad Caucel en Mérida por parte de la agrupación "La Concordia", la alcaldesa Cecilia Patrón confirmó que se le da puntual seguimiento a las denuncias, mientras también se registra la separación de diversos funcionarios de sus cargos por estas situaciones.

Durante su conferencia matutina semanal, la Presidenta Municipal hizo nuevamente un llamado a los comerciantes a acudir a presentar la denuncia formal a la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento a los cobros indebidos a los comerciantes.

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Recordó que estos cobros solamente se realizan por personal identificado por el Ayuntamiento de Mérida, a quienes se les ha reforzado sus operaciones mediante cámaras de videovigilancia que portarán en todo momento de sus labores.

Aseguró que en Mérida no se tolerará la corrupción, pues ya se han registrado casos de funcionarios separados de sus cargos, entre ellos personal e inspectores de Desarrollo Urbano, además del Catastro Municipal.

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"No vamos a permitir que en esta ciudad haya extorsión para nadie, es algo que no se puede permitir. Si tienen un caso caso de un empleado municipal, se pueden acercar a la contraloría municipal, presentar su denuncia", mencionó.