Fernanda Vaal rompe el silencio sobre la muerte del influencer El Komanche, luego de acusarlo de presunto abuso

Tras darse a conocer el fallecimiento del influencer y creador de contenido, Carlos Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como ‘El Komanche, varias personalidades han publicado para despedir al joven de origen salvadoreño.

La polémica se ha causado, cuando la influencer Fernanda Vaal, comentó sobre el fallecimiento del creador de contenido, pues hace unos días lo había señalado de forma pública de supuestamente abusarla.

Noticia Destacada ¿De qué murió el influencer conocido como El Komanche?, esto se sabe sobre el polémico caso

Fernanda Vaal reacciona a la muerte de ‘El Komanche’

Por medio de su canal de difusión ‘VAALSITOS’, la joven habló sobre el fallecimiento del influencer, luego de los ataques que ha recibido en las redes sociales, también manifestó su opinión y respeto a la familia de ‘El komanche’.

"No escribo esto para invalidar el duelo de su familia ni los sentimientos de quienes lamentan su pérdida. Su dolor merece respeto. Pero el mío también. Una tragedia no debería convertirse en una razón para borrar la experiencia de otra persona, justificar los ataques en su contra o convertirla en el blanco de todo el odio"

Noticia Destacada Revelan fotos íntimas de Poncho de Nigris, el influencer lanza contundente amenaza

También negó que se usen aspectos personales o de apariencia para desacreditarla, afirmando que no va a tomar responsabilidades que no le tocan a ella, por lo que no va a quedarse callada.

Esto es lo que dijo la Fernanda VAL sobre lo que paso con Komanche. Vamos, el típico mensaje Expresando respeto Pero que a la vez se lava las manos con su mentira que termino acabando con Komanche, me pregunto si tan afectada estaba porque no fue a una fiscaliza en vez de redes. https://t.co/yNx72jSH00 — Nicky HD (@NickyHd84896) October 26, 2026

"No voy a aceptar que se utilice mi apariencia, mi forma de expresarme o mi historia para descalificarme. Tampoco voy a asumir una culpa que no me corresponde ni a guardar silencio únicamente para que otras personas se sientan cómodas"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal