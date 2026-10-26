¿De qué murió el influencer conocido como El Komanche?, esto se sabe sobre el polémico caso

El representante de creadores de contenido Byron Reyes, confirmó por medio de sus redes sociales, el fallecimiento del influencer de origen salvadoreño conocido en las plataformas digitales como ‘El Komanche’.

El cuerpo del joven influencer fue encontrado dentro de su casa en la ciudad de Monterrey, Nuevo Léon, noticia que se hizo viral en las redes sociales, donde varios de sus colegas lo despidieron con mensajes en sus perfiles, siendo uno de los más polémicos el de Byron Reyes.

“Sí es una noticia confirmada, ya conversé con su familia. El bullying a cualquier escala no es un juego"

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¿De qué murió el influencer conocido como El Komanche?

Luego de darse a conocer su muerte, varios de sus fans comenzaron a cuestionar sobre las causas de su fallecimiento. Sin embargo, en redes sociales han comenzado a circular varias versiones sobre su muerte, una de las que ha tomado más fuerza, es la que afirma que podría tratarse de un suicidio.

Hasta el momento, las autoridades regiomontanas no han dado a conocer más detalles sobre el caso, ya que están esperando los resultados de la autopsia, la cual puede tardar varios días.

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Sin embargo, los rumores de que podría tratarse de un suicidio, salieron por las publicaciones que hicieron algunos usuarios de redes sociales, entre ellos ‘El Rey Tocino’.

"Última hora: Actualización del caso del fallecimiento del streamer El Komancher; me acaban de confirmar que el streamer salvadoreño no fue víctima de la delincuencia, sino que él mismo se desvivió. Su cuerpo no fue encontrado con signos de violencia y dicen que encontraron un bote vacío de (pastillas), así que al parecer no sufrió, que en paz descanse"

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