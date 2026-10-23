Revelan fotos íntimas de Poncho de Nigris, el influencer lanza contundente amenaza

El influencer regiomontano está viviendo una nueva polémica en su carrera profesional, esto después de que se filtraron varias fotos suyas, las cuales son íntimas, por lo que Poncho de Nigris lanzó un fuerte mensaje.

La polémica ha dado mucho de qué hablar en las plataformas digitales, por lo que Poncho de Nigris, publicó en su cuenta de X, algunos detalles sobre la filtración de sus fotos íntimas, por lo que ha recibido apoyo de sus fans.

Noticia Destacada La Casa de los Famosos México: Poncho de Nigris explota por los resultados del reality

Poncho de Nigris explota por filtración de fotos íntimas

El escándalo comenzó el día de ayer, cuando el influencer reveló que habían sido filtradas fotos íntimas suyas, por lo que advirtió que iba a proceder de forma legal en contra de los responsables.

Noticia Destacada La Granja VIP: Poncho de Nigris explota por las actitudes de Manelyk en el reality

"Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtró"

El influencer, también reveló que las fotos fueron tomadas, mientras estaba en un spa, lamentando que existan este tipo de acciones, por lo que volvió a insistir que va a buscar justicia.

Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtro. No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) October 22, 2026

"No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal