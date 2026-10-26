Exatlón México 2026: Quién gana la Batalla por la Villa 360, hoy 26 de octubre

La décima semana de competencia en Exatlón México, va a comenzar con las emociones por todo alto, pues los atletas de los dos equipos van a luchar por estar una semana más en la competencia, mientras que el equipo azul busca reponerse a la eliminación de Gina Torres.

Sin embargo, el equipo rojo va a tratar de sacar ventaja de la situación para poder quedarse con la victoria en la Batalla por la Villa 360, la cual es clave para tener un buen desempeño en el resto de la semana, mientras que el equipo que pierda, va a tener que soportar las condiciones de la barraca.

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¿Quién gana la Batalla por la Villa 360 de Exatlón México?

La Batalla por la Villa 360 de Exatlón México, es una de las más importantes dentro del reality, pues aseguran tener la comodidad necesaria para poder descansar de la mejor forma. Varios de los fans del programa de competencias deportivas, han asegurado que los azules podrían tener días complicados en donde sumen derrotas.

Sin embargo, nada de eso se encuentra escrito, ya que el duelo se va a disputar en la emisión de esta noche, donde los dos equipos van a luchar por tener su mejor versión en la llamada Batalla por la Villa 360.

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¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

La emisión de este lunes 26 de octubre de 2026, la podrá seguir por la señal de Azteca UNO, en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, también por la plataforma de Disney+.

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