INE prepara relevo de Guadalupe Taddei: así elegirán a la presidencia provisional tras su renuncia

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que sus diez consejeros electorales sostuvieron una reunión de trabajo este lunes 26 de octubre de 2026 para revisar los procedimientos que permitirán garantizar la continuidad del organismo ante la eventual salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Consejo General.

A través de un comunicado, el instituto explicó que, pese al anuncio de renuncia de Taddei, las actividades relacionadas con la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027 continuarán conforme a los calendarios y acuerdos previamente establecidos.

El organismo precisó que todavía espera la comunicación formal sobre la situación de Guadalupe Taddei, por lo que cualquier decisión sobre su sustitución deberá adoptarse una vez que se confirme su separación definitiva del cargo.

¿Cómo elegirá el INE a su presidencia provisional?

De acuerdo con el instituto, si se formaliza la renuncia de Guadalupe Taddei, las consejerías electorales deberán designar a una persona para ocupar temporalmente la presidencia del Consejo General.

La elección se realizará por mayoría simple entre los integrantes del propio Consejo, conforme al artículo 41, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

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El INE explicó que la Secretaría Ejecutiva estará encargada de conducir el inicio de la sesión correspondiente, hasta que se determine quién la presidirá o se elija directamente a la persona que asumirá provisionalmente el cargo.

¿Cuándo tomará protesta el nuevo presidente del INE?

El organismo señaló que la designación deberá quedar formalizada mediante un acuerdo del Consejo General.

La persona elegida rendirá protesta ante el propio Consejo, procedimiento que podrá realizarse durante la misma sesión y dentro del plazo de 24 horas contemplado en las disposiciones aplicables.

Posteriormente, el INE notificará de inmediato el nombramiento provisional a la Cámara de Diputados.

Consejeros garantizan continuidad de las elecciones de 2027

Durante la reunión participaron las consejeras Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, Rita Bell López Vences, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García.

También estuvieron presentes los consejeros Arturo Castillo Loza, Uuc-kib Espadas Ancona, Martín Faz Mora, Arturo Manuel Chávez López y Jorge Montaño Ventura.

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Los integrantes del Consejo General acordaron mantener las actividades institucionales sin modificaciones en los plazos establecidos para la organización electoral.

El INE reiteró que las decisiones relacionadas con el relevo de su presidencia se tomarán de manera colegiada y conforme a la legislación vigente.

Hasta el momento del comunicado, no se había designado una presidencia provisional, debido a que el instituto permanecía a la espera de que se formalizara la situación de Guadalupe Taddei Zavala.

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