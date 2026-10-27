Padre de El Komanche rompe el silencio y lo despide emotivo mensaje, revelando que tenía depresión desde hace años

El día de ayer, las redes sociales se vistieron de luto, al confirmarse la muerte del influencer de origen salvadoreño, Carlos José Gómez, mejor conocido como El Komanche, quien fue encontrado sin vida en su casa de Monterrey, Nuevo León.

Tras darse a conocer su fallecimiento, el padre del joven influencer rompió el silencio y le dio el último adiós a su hijo con un mensaje que ha revelado algo nuevo sobre la vida de El Komanche, pero que también abrió su corazón.

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Padre de El Komanche lo despide con emotivo mensaje

Por medio de su perfil de Facebook, José Luis Acevedo, hizo público un video en donde se le puede ver junto a su hijo, en el mensaje que colocó en la publicación, habló sobre la admiración que le tenía, pese a los ataques que sufrió los últimos días en redes sociales.

"Así te recordaré hijo, alegre, yo sé el gran ser humano que eras, a mucha gente le caías mal, pero para mí eras mi orgullo, no por lo conocido que eras si no por tu gran corazón, nadie miraba tus acciones sólo Dios y yo"

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En una parte de su mensaje, también sorprendió al revelar que su hijo tenía depresión desde hace casi 10 años, pero que eso solo lo sabían sus familiares.

"Que Dios te perdone tus pecados hijo, sólo tú y tu familia sabíamos la terrible enfermedad de depresión que padecía; sin embargo, fuiste fuerte luchaste con esa terrible enfermedad como 10 años, que Dios te reciba en su gloria”

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