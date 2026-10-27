Casi 20 mil niños trabajan en Campeche; uno de cada 10 menores enfrenta esta realidad, revela el Inegi

Detrás de las calles, los comercios y las actividades del campo, miles de niñas, niños y adolescentes de Campeche cambian parte de sus horas de juego, descanso y estudio por jornadas laborales. En la entidad, diecinueve mil seiscientos setenta y seis menores de entre cinco y diecisiete años trabajan, cifra que coloca al estado en el sexto lugar nacional en trabajo infantil, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

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El problema alcanza al nueve punto dos por ciento de los doscientos trece mil ochocientos setenta y cuatro menores que integran ese grupo de edad en Campeche. Aunque el porcentaje estatal se encuentra por debajo del promedio nacional, de doce punto seis por ciento, los datos evidencian que miles de menores están expuestos a condiciones laborales que pueden comprometer su desarrollo, educación y bienestar.

En México, durante dos mil veinticinco, alrededor de tres punto cinco millones de niñas, niños y adolescentes de cinco a diecisiete años se encontraban en situación de trabajo infantil. De ese universo, uno punto seis millones realizaron exclusivamente una ocupación no permitida, equivalente al cinco punto ocho por ciento de la población de ese rango de edad.

Problemática nacional

El problema afecta al 9.2% de la población infantil campechana de entre cinco y 17 años de edad. / Alejandro Balan

Guerrero encabeza la lista de entidades con mayor proporción de trabajo infantil, con trece punto nueve por ciento, le siguen Oaxaca, con doce punto uno, y Puebla, con diez punto dos por ciento. Campeche ocupa la sexta posición, mientras que Yucatán se ubica en el lugar quince, con siete por ciento, y Quintana Roo en el veintitrés, con cinco punto dos por ciento. Baja California registra la proporción más baja, con dos punto tres por ciento.

Por sexo, de los tres punto cinco millones de menores en situación de trabajo infantil en el país, dos punto uno millones fueron niños, equivalentes al sesenta punto cuatro por ciento, y uno punto cuatro millones niñas, que representaron el treinta y nueve punto seis por ciento. En las ocupaciones no permitidas participaron exclusivamente un millón cien mil niños y quinientas mil niñas.

¿Dónde y cómo trabajan?

Entre quienes desempeñaron una ocupación no permitida, el cincuenta y seis punto nueve por ciento trabajó de manera subordinada y remunerada, el treinta y cinco por ciento lo hizo sin recibir pago y el ocho por ciento laboró por cuenta propia.

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Por sector económico, las actividades agropecuarias concentraron el veintisiete punto siete por ciento de estas ocupaciones, seguidas de los servicios, con veintisiete punto tres por ciento, y el comercio, con veinticuatro punto cinco por ciento.

La Organización Internacional del Trabajo considera trabajo infantil aquellas actividades que, por la edad de quienes las realizan, su naturaleza, duración o condiciones, son incompatibles con su desarrollo integral. En Campeche, las cifras plantean el urgente desafío de evitar que la necesidad económica convierta la infancia en una etapa de responsabilidades laborales prematuras.

JGH