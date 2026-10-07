Robbie Williams invita a Omar Chaparro a cantar en la CDMX | VIDEO

Durante la noche de este miércoles 7 de octubre de 2026, Robbie Williams sorprendió a sus seguidores al invitar a Omar Chaparro a cantar con él durante su presentación en la Ciudad de México (CDMX). El momento quedó captado por los presentes y difundido en redes sociales.

Durante el primer concierto del cantante británico en el Palacio de los Deportes en la capital del país. Los presentes quedaron sorprendidos al ver al actor Omar Chaparro subir al escenario y realizar un dueto al lado del aclamado artista, siendo uno de los momentos más virales del concierto.

El momento fue también compartido por el mismo actor en sus historias de Instagram, espacio en donde Chaparro agradeció la invitación de Robbie Williams y quedó captado el momento en donde ambos cantan “Betterman”, generando una gran emoción entre los presentes.

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