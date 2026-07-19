¡Esa mano! Robbie Williams vive incómodo momento con Laura Pausini en show del Mundial 2026

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 tuvo un instante que rápidamente captó la atención internacional. Durante el espectáculo previo a la final entre Argentina y España, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini protagonizaron una escena inesperada que se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Mientras ambos artistas realizaban su presentación en el MetLife Stadium de Nueva York, un movimiento durante la actuación provocó un breve momento incómodo. El intérprete británico hizo un gesto sin intención y terminó colocando una mano sobre el pecho de la cantante italiana, una situación que ocurrió en segundos y que ambos resolvieron con naturalidad.

Tras el curioso episodio, los espectadores comenzaron a compartir el video del momento y las reacciones no tardaron en aparecer. Usuarios en plataformas digitales coincidieron en que se trató de un accidente de coordinación dentro del espectáculo y resaltaron la actitud profesional de los dos artistas al continuar con la presentación.

La participación de Laura Pausini y Robbie Williams fue parte de una ceremonia llena de figuras internacionales del entretenimiento, diseñada para crear expectativa antes del partido por el título del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España.