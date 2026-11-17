El gobernador de Yucatán expresó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante su participación en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, que se realiza en Shenzhen, China, donde destacó su papel como representante del país ante las principales economías del mundo.

Durante su conferencia, el mandatario estatal consideró que la Presidenta tendrá una participación destacada en el encuentro internacional y la calificó como una líder mundial, al señalar que cuenta con la preparación necesaria para representar a México.

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El gobernador también compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que señaló que la participación de Sheinbaum en este foro, además de fortalecer la relación de México con otras naciones, representa una oportunidad para impulsar la cooperación internacional.

En la publicación, destacó que la mandataria sostuvo encuentros bilaterales con representantes de China y Canadá, además de participar en la cumbre empresarial de la APEC.

Asimismo, reiteró el respaldo de su administración al trabajo de la Presidenta y sostuvo que los resultados favorables para el país también benefician a Yucatán.

La participación de México en la APEC 2026 se desarrolla del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen, China, donde Sheinbaum tiene programadas actividades con representantes de las economías que integran el foro.