Recientemente, se ha vuelto viral la nueva entrega Grand Theft Auto VI, uno de los juegos más populares en el mundo. Sin embargo, pocos esperaban que su popularidad llegará hasta los pasillos del Metro de la Ciudad de México.

La espera para la nueva entrega de la franquicia tardó 13 años, tiempo que los fans tuvieron que esperar para volver a jugar el videojuego en las pantallas.

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Esta nueva entrega de la franquicia, promete ser más realista y tener más de 80 horas de diversión para los jugadores con diferentes misiones y contenido opcional.

Grand Theft Auto VI llega a los pasillos del Metro de la Ciudad de México

Desde que se anunció su lanzamiento, muchas personas han hecho lo posible para conseguir no solo el videojuego, sino la consola para poder estar en la nueva tendencia y disfrutar de muchas horas de diversión.

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Sin embargo, las cosas se salieron de control, pues en redes sociales se comenzó a viralizar un video de dos hombres que no pudieron aguantarse las ganas de llegar a casa, y recién compraron el juego y la consola, y se detuvieron en un puesto en el Metro para poder jugar Grand Theft Auto VI.

Este clip fue grabado por unos usuarios que iban caminando por la estación Pantitlán de la Línea 5, donde lograron ver a dos personas sentadas en el suelo con un control, una televisión pequeña y jugando la nueva entrega de la franquicia.

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