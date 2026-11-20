Cientos de familias se congregaron este viernes a lo largo de la avenida Rafael E. Melgar para presenciar el desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que reunió a estudiantes, deportistas, cuerpos de emergencia y agrupaciones tradicionales en un recorrido por el malecón de la isla.

La columna inició su marcha alrededor de las 16:00 horas desde las inmediaciones del Museo de la Isla, encabezada por autoridades. El contingente avanzó por la avenida costera hasta llegar a la zona de la explanada del Palacio Municipal, ante la presencia de habitantes y visitantes que ocuparon distintos puntos del recorrido.

Participaron entre 25 y 30 contingentes, integrados principalmente por alumnos de nivel medio superior y superior, además de deportistas y representantes de distintas agrupaciones de la isla.

Entre las participaciones destacaron los cuatro Centros de Atención Múltiple (CAM), cuyos integrantes presentaron rutinas y estampas alusivas a la fecha. También desfilaron elementos del Ejército Mexicano, Policía Preventiva, Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, así como agrupaciones de charrería y escaramuzas.

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La presencia de los cuerpos de emergencia y las agrupaciones deportivas formó parte de las actividades que acompañaron la conmemoración histórica, mientras que las familias siguieron el paso de los contingentes desde las aceras y espacios habilitados a lo largo de la avenida.

Para el desarrollo de la jornada, elementos de Seguridad Pública y Tránsito implementaron cierres viales desde las 14:00 horas en el tramo comprendido entre el Boulevard Aeropuerto y la avenida Xel-Há, con el propósito de facilitar el desplazamiento de los participantes y mantener la seguridad de los asistentes.

Por segundo año consecutivo, la conmemoración se realizó en horario vespertino, una modalidad que permitió desarrollar las actividades durante la tarde y evitar las temperaturas más elevadas del mediodía.