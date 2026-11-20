Una supuesta falla en la planta móvil de energía eléctrica en el edificio en construcción de una nueva tienda en esta ciudad movilizó la tarde de este viernes a elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. El incidente fue controlado y no se reportaron trabajadores lesionados.

El director de Bomberos, German Pineda Castillo, comentó que el incidente ocurrió cuando se suministraba diésel a la planta eléctrica. Dijo que, en un descuido una gota cayó en una chispa y, posteriormente, provocó un flamazo.

Noticia Destacada Estefanía Mercado confirma que hay más investigaciones en curso contra funcionarios de Playa del Carmen

Indicó que la brigada de emergencia de la empresa reaccionó de forma oportuna y lograron controlar la situación antes de que llegaran los bomberos.

En el edificio en construcción se han registrado dos accidentes. El mes pasado un trabajador de la obra cayó y se lesionó, por lo mismo tuvo que ser trasladado al hospital integral para que recibiera atención médica.