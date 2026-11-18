Cientos de usuarios de PlayStation Network (PSN) reportaron problemas para acceder a los servicios en línea de Sony este miércoles 18 de noviembre de 2026, a pocas horas del lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los videojuegos más esperados del año.

Las interrupciones se concentraron principalmente en el inicio de sesión, lo que impidió a algunos jugadores conectarse a sus cuentas y utilizar determinadas funciones de la plataforma.

De acuerdo con el portal Downdetector, los reportes aumentaron durante la tarde, mientras crecía la expectativa por la llegada del nuevo título desarrollado por Rockstar Games.

¿Qué pasó con PlayStation Network este 18 de noviembre?

Según Downdetector, después de las 13:00 horas del este de Estados Unidos se registraron aproximadamente 900 avisos de fallas en PlayStation Network.

La cifra aumentó a cerca de mil 400 reportes después de las 14:00 horas, principalmente relacionados con dificultades para iniciar sesión.

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Sin embargo, alrededor de las 15:00 horas del este, el portal oficial PlayStation Status indicaba que los servicios de la compañía funcionaban con normalidad.

Hasta el momento, no se ha confirmado que las interrupciones estén relacionadas directamente con el lanzamiento de GTA VI.

¿Cuándo se estrena GTA VI?

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento este jueves 19 de noviembre de 2026, después de más de una década de espera desde la llegada de GTA V.

La nueva entrega de Rockstar Games se produce 13 años después de su antecesora, que se convirtió en uno de los videojuegos más vendidos de la historia.

De acuerdo con las cifras difundidas por la compañía, la franquicia Grand Theft Auto ha superado los 470 millones de unidades vendidas, de las cuales aproximadamente 230 millones corresponden a GTA V.

Se cayó PlayStation Network: Falla en PSN a horas de GTA 6 https://t.co/rTD0KB3nAi — FayerWayer (@fayerwayer) November 18, 2026

El estreno de GTA VI ha generado una elevada demanda de reservas y atención entre los usuarios de consolas.

Por ahora, los jugadores pueden consultar el estado de la plataforma en la página oficial de PlayStation Network para conocer si existen interrupciones en los servicios.

IO