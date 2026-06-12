Vecinos alertan que la inseguridad ya se extendió a los barrios tradicionales de Campeche

Habitantes de San Francisco denunciaron problemas de seguridad por un ciudadano problemático de nombre Eduardo M.P., robos, agresiones de personas desconocidas en motocicleta, consumo de drogas y falta de alumbrado público, mismos que han afectado la tranquilidad de los colonos.

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Los ciudadanos señalaron que la situación incluso ya escaló al grado de afectar a habitantes del Barrio de La Ermita, Guadalupe y Santa Lucía, donde incluso se suman situaciones de riesgo e incomodidad con personas en situación de calle.

Frente a policías de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), los sanfrancisqueños pidieron más vigilancia, incluso rondines a pie de los elementos de seguridad, destacando que los problemas han incrementado más en últimas fechas.

Consumo de sustancias ilícitas

Mediante un acercamiento de Participación Ciudadana y Red Vecinal, los ciudadanos exigieron a los elementos de seguridad atender lo relacionado con los puntos de venta de drogas, tras asegurar que quienes consumen se resguardan en zonas como el Parque del 7 de Agosto, el de San Francisco o en el puente de la avenida Álvaro Obregón.

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JGH