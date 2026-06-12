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Campeche

Vecinos alertan que la inseguridad ya se extendió a los barrios tradicionales de Campeche

Habitantes de San Francisco denunciaron robos, agresiones, consumo de drogas y falta de alumbrado, por lo que exigen mayor vigilancia policial.

David Vázquez

Por David Vázquez

12 de jun de 2026

1 min

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Robos, agresiones y drogas inquietan a habitantes de San Francisco
Robos, agresiones y drogas inquietan a habitantes de San Francisco / Alejandro Pech

Habitantes de San Francisco denunciaron problemas de seguridad por un ciudadano problemático de nombre Eduardo M.P., robos, agresiones de personas desconocidas en motocicleta, consumo de drogas y falta de alumbrado público, mismos que han afectado la tranquilidad de los colonos.

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Los ciudadanos señalaron que la situación incluso ya escaló al grado de afectar a habitantes del Barrio de La Ermita, Guadalupe y Santa Lucía, donde incluso se suman situaciones de riesgo e incomodidad con personas en situación de calle.

Frente a policías de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), los sanfrancisqueños pidieron más vigilancia, incluso rondines a pie de los elementos de seguridad, destacando que los problemas han incrementado más en últimas fechas.

Consumo de sustancias ilícitas

Mediante un acercamiento de Participación Ciudadana y Red Vecinal, los ciudadanos exigieron a los elementos de seguridad atender lo relacionado con los puntos de venta de drogas, tras asegurar que quienes consumen se resguardan en zonas como el Parque del 7 de Agosto, el de San Francisco o en el puente de la avenida Álvaro Obregón.

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JGH

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