Sobreviven comprándose entre ellos: locatarios de Ciudad del Carmen sufren caída del 70% en ventas

Actualmente, gran parte de la actividad económica dentro del Mercado Municipal Alonso Felipe de Andrade se sostiene gracias al consumo entre los propios locatarios, quienes compran productos y alimentos entre ellos para apoyarse mutuamente, pues se reporta una caída de hasta el 70 por ciento en sus ventas y un aumento constante en los costos de operación que genera que los locatarios, en algunos días, se vayan en ceros.

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La presidenta de Locatarios y Comerciantes Unidos, Deisy María Briceño Rosado, afirmó que la situación económica en Ciudad del Carmen continúa deteriorándose y que los comerciantes apenas logran cubrir sus gastos diarios, pues las ventas se mantienen en un 30 por ciento y, desafortunadamente, el incremento en los costos de los productos ha complicado aún más la situación.

A detalle, comentó que tan solo la compra de un cerdo representa una inversión de entre 8 y 10 mil pesos, a lo que se suman gastos como salarios, energía eléctrica, pago del frigorífico, derecho de piso, estacionamiento y otros servicios, lo que prácticamente los deja sin obtener ganancias y, en numerosas ocasiones, únicamente logran recuperar lo invertido.

"Salimos a tablas y a veces en cero, porque aunque la venta sea poca, tenemos que pagar trabajadores, alimentación y todos los gastos que genera mantener abierto un negocio", expresó.

La dirigente destacó que actualmente gran parte de la actividad económica dentro del mercado se sostiene gracias al consumo entre los propios locatarios, quienes compran productos y alimentos entre ellos para apoyarse mutuamente. Es decir, si tienen que darle la comida a un trabajador, la compran en la cocina; a su vez, los encargados de esos negocios de comida adquieren todos sus insumos con los demás locatarios, y es la manera en que circule el recurso ahí adentro.

Sin embargo, reconoció que también enfrentan la competencia de grandes cadenas comerciales y establecimientos que ofrecen productos a menor costo, situación que lleva a muchos consumidores a buscar alternativas más económicas. La representante de los comerciantes atribuyó parte de la crisis a la disminución de la actividad petrolera y al cierre de empresas en Ciudad del Carmen, lo que ha provocado despidos y una reducción del poder adquisitivo de las familias.

Asimismo, denunció que numerosos trabajadores son contratados temporalmente por empresas foráneas sin recibir prestaciones ni estabilidad laboral, situación que, aseguró, agrava la crisis económica local. En los hogares al menos hay un desempleado; esa persona llevaba un ingreso, poco o mucho, pero ayudaba a solventar, y ahora no solo se trata de mantenerlo, sino de pagar todos los servicios.

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JGH